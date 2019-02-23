國民黨“立委”補選守2搶2　力拚全上

中評社台北2月23日電／國民黨組發會主委李哲華今天表示，面對新北、台南、彰化、金門4席“立委”補選，國民黨的目標就是守2搶2，守住彰化、金門，全力搶攻新北、台南，目前黨內評估，若投票率達4成，新北、台南就有可能翻轉。



隨著新北市第3選區、台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣等4席“立委”補選投票日逼近，國民黨中央立下守二搶二的目標，守住原有的金門及彰化，全力搶攻新北、台南的“立委”席次，力拚能在3月16日的投票當天打出全壘打，4席全上，讓國民黨在“立法院”的“立委”席次更上層樓。



中央社報道，李哲華今天表示，目前正針對新北、台南兩地做全力突破。他說，在台南方面就是三軍聯合搶救國民黨台南市“立委”補選參選人謝龍介，傳統的農漁民為陸軍、海軍，再加上高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及黨中央所組成的空軍

助選團，積極拉抬謝龍介的聲勢。



李哲華說，台南有機會可以翻轉，但現在就是要嚴防可能出現的不正當選舉行為，地方也有成立“抓鬼大隊”隨時注意。相對於台南，新北三重雖然長期也是綠大於藍，但由於對手家族的負面新聞多，再加上侯友宜在上次選戰中的得票還略贏，若兩地補選的投票率能達3成5或4成，就有機會翻盤。



對於金門、彰化的選情評估，李哲華表示，雖然金門長期藍大於綠，但有部分參選人是從國民黨出去參選的，因此如何將藍軍的盤護住很重要，也要嚴防對手搶中間或淺藍的選票。傳聞退出民進黨參選的無黨籍金門縣“立委”補選參選人陳滄江要安排台北市長柯文哲來站台，國民黨也將規劃請韓國瑜跨海站台，拉抬國民黨金門縣“立委”補選參選人洪麗萍的聲勢。



李哲華指出，彰化原先就是藍大於綠，再加上國民黨內部已經整合完畢，但最後的輔選重任還是要落在彰化縣長王惠美的身上，過去這是王惠美的選區，再加上王惠美曾任鹿港鎮長，若鹿港、和美的票開得好，基本上就沒有太大問題。