中評現場：台灣七族群代表齊聚沈陽談願景

座談會現場（中評社 海涵攝） 中評社沈陽2月24日電（記者 海涵）23日下午，全國台聯副會長、遼寧省台聯會長張百良，全國台聯台胞部部長高偉一行會見了應沈陽市台聯邀請前來遼寧參訪的台灣少數民族參訪團。與會人員就習近平總書記在一月二日《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話及台灣少數民族同胞的訴求和遠景等問題展開了熱烈討論。



台灣少數民族亦是家人



全國台聯台胞部部長高偉在開場白中表示，一月二號習近平總書記在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上的重要講話標誌著兩岸關係跨進新時代。兩岸關係的發展正在脫離過去的節奏，並加快向前推進。現在兩岸的經濟社會各領域正在廣泛、深度融合，同時也開啟了“一國兩制”台灣方案的探索，兩岸政治協商的大門也已經打開。“這個新時代與在座的各位台灣少數民族鄉親都有著密切關係，”原住民議事聯盟具有群眾性和廣泛的代表性，堪當重任，也應當重任。在新時代，台灣少數民族鄉親的意見很重要，不可或缺。長期以來國家對少數民族的幫扶不遺餘力，投入力度前所未有，規模無比浩大，這是由國家的根本制度和發展戰略決定的，也是憲法所規定的，乃是國本、國脈之所系。我們應該把這個制度延伸到兩岸關係上，按照“兩岸一家親”的思想，對台灣少數民族特別是弱勢群體的幫扶和對台灣少數民族燦爛文化的弘揚與扶持應該即時啟動，逐步探索並進行總體規劃和制度安排。

