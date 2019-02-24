快評：台灣原住民是中華民族重要成員貢獻大

中評社快評/台灣七個原住民族群代表應沈陽市台灣同胞聯誼會邀請，到遼寧參訪，并座談交流對習近平總書記在1月2日《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話的看法，對未來的兩岸交流與兩岸關係發展，表達自己的期盼和心聲。



賽夏族頭目、台灣原住民議事聯盟主席根志優表示，習近平主席的講話令人敬佩和感動，最大的感想是，大陸的少數民族政策其實也是台灣少數民族一直追求的少數民族政策，希望同大陸的民族兄弟一起共圓中國夢！台灣原住民議事聯盟秘書長、來自阿美族的林進福表示，希望與大陸的相關鄉鎮加強交流，對台灣的原鄉進行輔導和幫扶。排灣族長老章正輝表示，原住民都認為自己是中國人，是台灣省的少數民族，希望大陸可以通過非官方的組織、渠道進行對接，挑選一些重點的區域進行交流和幫扶。同時，要以人才為本，希望大陸高等學校到原鄉推動招生，這不僅有利於原住民經濟社會的發展，也有利於未來的兩岸交流。達悟族的謝宜關心原住民種植的農特產的銷路問題，希望大陸能夠直接採購。魯凱族李金龍、李美慧、吳耀福等希望可以透過兩岸的交流，加深彼此的了解，讓更多的大陸遊客可以到原住民部落參觀遊覽，也希望大陸可以對台灣的少數民族進行一些人才和資源等方面的幫扶。



我們認為，正如全國台聯副會長、遼寧省台聯會長張百良在會見台灣少數民族參訪團時所說，台灣少數民族是中華民族大家庭的重要成員。台灣少數民族同胞在抗禦外敵入侵的鬥爭中不畏強暴、奮起抗爭，是中華民族尊嚴的堅定捍衛者；在開發建設台灣的實踐中，篳路藍縷、守望相助，是寶島台灣的重要建設者；在發展兩岸關係的歷程中，往來奔走、聯誼溝通，是兩岸交流的積極促進者。事實充分證明，台灣少數民族同胞為中華民族發展進步、兩岸關係和平發展和台灣繁榮興旺做出了傑出貢獻。



我們認為，在未來的兩岸交流中，應該加強與原住民的交流，多聽台灣原住民的心聲。同時，由於原住民也是台灣的弱勢群體，大陸應該給予更多的關心和支持，幫助原鄉的經濟社會發展，包括更多地採購原住民的農特產品、鼓勵大陸民眾到原鄉觀光旅遊，以及為台灣原住民提供更多的到大陸學習深造、創業就業、參訪交流的機會等。

