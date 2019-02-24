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委內瑞拉宣布與哥倫比亞斷交
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2019-02-24 09:00:13
中評社香港2月24日電／委內瑞拉總統馬杜羅23日宣布，委內瑞拉斷絕與哥倫比亞的外交和政治關係。他要求哥駐委外交人員24小時內離境。他說：“我們的耐心已經耗盡，我再也不能忍受哥倫比亞利用自己的領土來支持外部勢力對委內瑞拉攻擊的行為。”
新華社報道，自我宣布為“臨時總統”的委議會主席瓜伊多23日宣布正式啟動從哥倫比亞邊境向委境內運送援助物資。隨後，委邊境多個地區發生衝突事件，造成數十人受傷。
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