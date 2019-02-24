經濟全球化是人類社會發展必經之路

經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢。 中評社北京2月24日電／積極推進開放、包容、普惠、平衡、共贏的經濟全球化，應探討建立面向新科技革命和產業變革的政策制度體系，努力讓多邊貿易體制和區域貿易安排這兩個驅動經濟全球化的輪子有序轉動起來，共同完善全球經濟治理。



人民日報發表中國社科院學部委員張宇燕文章表示，經濟全球化是各國相互聯繫、相互依存程度不斷加深的過程，是人類社會發展的必經之路，也是我們謀劃發展所要面對的時代潮流。深入理解經濟全球化的歷史邏輯和發展趨勢，才能更好引領經濟全球化進程，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。



經濟全球化的形成和發展是社會生產力發展的客觀要求。工業革命推動人類生產方式從手工業生產邁向機器大工業生產，引起廣泛社會分工，進而引起商品交換的擴大。商品交換在世界範圍擴展形成了世界市場，使世界各國經濟日益緊密地聯繫在一起，加速了經濟全球化進程。伴隨著經濟全球化深入發展，國際分工不斷深化，各國比較優勢得到充分發揮，國際經濟交流合作日益廣泛。經濟全球化為世界經濟增長提供了強勁動力，促進了商品和資本流動、科技和文明進步、各國人民交往。



經濟全球化是科技進步的必然結果。科學技術是第一生產力，是推動歷史發展的革命性力量。歷史經驗表明，每一次產業技術革命，都會給人類生產生活帶來巨大而深刻的影響，都能深刻改變世界發展格局。當今世界，科學技術作為第一生產力的作用愈益凸顯，科技進步和創新對經濟社會發展的主導作用更加突出，不僅成為推動社會生產力發展和勞動生產率提升的決定性因素，而且成為推動教育、文化、體育、衛生、藝術等事業發展的重要力量。尤其是以互聯網為代表的信息技術發展日新月異，使經濟全球化在新的領域以新的形式加速推進，把各國經濟和各國人民更加緊密地聯繫在一起。因此，經濟全球化表面上看是商品、資本、信息、人才等在全球廣泛頻繁流動，但本質上主導這種流動的力量是科技進步和創新。



文章指出，多邊貿易體制和區域貿易安排是驅動經濟全球化向前發展的兩個輪子。貿易是經濟增長的重要引擎，也是經濟全球化最基本的形式。貿易增長促進了世界經濟增長與繁榮，也使得國際經濟聯繫日益緊密，各國相互依存度日益提升，從而將經濟全球化推向新的水平。貿易增長與國際貿易規則的發展與完善相輔相成。國際貿易規則的普遍適用性不斷提高，是當今時代經濟全球化的主要特征之一。以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制已經成為國際貿易的基石，在推動全球貿易發展、建設開放型世界經濟方面發揮了中流砥柱作用。與此同時，區域貿易安排顯著增多，區域合作進程加快，為世界經濟注入強大活力。



經濟全球化促成了貿易大繁榮、投資大便利、人員大流動、技術大發展。同時，它也是一把“雙刃劍”。尤其是在不公正不合理的國際經濟舊秩序沒有得到根本改善的情況下，經濟全球化深入推進伴隨著世界經濟的不平衡、不平等發展，引發了一些新的風險和挑戰。當前，全球存在發展失衡、治理困境、數字鴻溝、公平赤字等問題。解決和應對經濟全球化條件下的全球性問題，不應去全球化或者逆全球化趨勢而動，而應不斷加強國際經濟合作，進一步在全球範圍整合經濟要素和發展資源，形成促進世界和平安寧和共同發展的合力。



2008年國際金融危機爆發後，經濟全球化呈現出一些新特征。對此，習近平作出“我們正面臨經濟全球化進程的深刻轉變”的重大論斷。他指出，“過去數十年，經濟全球化對世界經濟發展作出了重要貢獻，已成為不可逆轉的時代潮流。同時，面對形勢的發展變化，經濟全球化在形式和內容上面臨新的調整，理念上應該更加注重開放包容，方向上應該更加注重普惠平衡，效應上應該更加注重公正共贏。”



文章提出，積極推進開放、包容、普惠、平衡、共贏的經濟全球化，應共同探討建立面向新科技革命和產業變革的政策制度體系，營造國際合作環境，讓科技創新成果為更多國家和人民所及、所享、所用，依靠科技進步來解決經濟全球化帶來的負面效應；應維護世界貿易組織規則，支持開放、透明、包容、非歧視性的多邊貿易體制，構建開放型世界經濟，同時發揮自由貿易區對貿易投資的促進作用，讓多邊貿易體制和區域貿易安排這兩個輪子有序轉動起來；應以平等為基礎、以開放為導向、以合作為動力、以共享為目標，共同完善全球經濟治理。



經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢。進入中國特色社會主義新時代的中國將與各國攜手推動構建人類命運共同體、共建“一帶一路”，為經濟全球化注入強大正能量。





