韓國抗議日本“竹島日”活動　

視頻截圖 中評社北京2月24日電／日本根島縣22日舉行“竹島日”活動，內閣府政務官安藤裕代表中央政府出席，招致韓國方面強烈抗議。兩國圍繞島嶼主權的爭吵再度升級。



日本所稱“竹島”是位於朝鮮半島東部海域、鬱陵島以東的一個島嶼群，韓國稱之為“獨島”。日本、韓國、朝鮮都宣稱對這一島嶼群擁有主權。



日本島根縣1905年將竹島劃入行政管轄範圍，2005年3月宣布每年2月22日為“竹島日”。從2006年起，島根縣每年舉行“竹島日”紀念活動。據日本共同社報道，日本中央政府2013年至今連續7年派政務官前往島根縣出席“竹島日”儀式。



不過，韓國自1953年以來實際控制獨島，行政上把它劃歸慶尚北道鬱陵郡。獨島總面積大約0.18平方公里，韓方現階段派駐大約40人，多數是海岸警衛隊隊員。



觀察人士注意到，日韓關係近期明顯降溫，涉及韓國法院判處日本企業賠償遭強征韓國勞工、日本方面指責韓國軍艦火控雷達鎖定日方偵察機等糾紛，今年日方“竹島日”活動在這一背景下舉行。



日本警方22日在根島縣鬆江市活動現場及其周邊區域部署數百名警員，以防日本右翼團體成員與韓國民間示威人士爆發衝突。日本右翼團體成員當天乘坐畫有旭日旗的街頭宣傳車，用擴音喇叭反覆宣講“收複失地”言論。