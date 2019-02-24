破除銀行資本約束 疏通貨幣政策傳導機制

中評社北京2月24日電／2月20日，中國人民銀行開展2019年第一期央行票據互換(CBS)操作，本期操作量為15億元，期限一年。此舉旨在提升銀行永續債的流動性，支持銀行發行永續債補充資本。



經濟參考報發表記者張莫述評文章表示，梳理過去一段時間發布的政策，很多都是在銀行補充資本上做文章。為了提高永續債流動性，央行創設了央行票據互換工具，並將主體評級不低於AA級的銀行永續債納入中國人民銀行中期借貸便利(MLF)、定向中期借貸便利(TMLF)、常備借貸便利(SLF)和再貸款的合格擔保品範圍。銀保監會也宣布允許保險機構投資符合條件的銀行二級資本債券和無固定期限資本債券。上周召開的國務院常務會也對支持銀行補充資本做出了具體部署。一是對商業銀行，提高永續債發行審批效率，降低優先股、可轉債等准入門檻，允許符合條件的銀行同時發行多種資本補充工具。二是引入基金、年金等長期投資者參與銀行增資擴股，支持商業銀行理財子公司投資銀行資本補充債券，鼓勵外資金融機構參與債券市場交易。



文章分析，破除銀行面臨的資本約束已經成為當下和未來一段時間金融政策的重要著力點，這有其內在原因。首先，客觀上說，中國商業銀行整體資本充足率水平達標，但長期面臨的壓力不容小覷。根據銀保監會披露的最新數據，截至2018年末，中國商業銀行核心一級資本充足率是11.03%，一級資本充足率是11.58%，整體資本充足率是14.20%，各項指標符合監管要求。不過，若以發展的眼光和國際的眼光來看，中國銀行確實面臨一定資本補充壓力。一是去年資管新規發布後，銀行表外資產逐漸回表，需要予以相應的資本補充；二是儘管多數銀行的資本充足率水平距離監管紅線較遠，但是未來部分將新被納入國內系統重要性金融機構名單的銀行需符合更高的監管要求，面臨額外資本補充壓力；三是目前國際領先銀行的資本充足率水平在15%至20%之間，中國銀行整體的資本充足率水平與其存在一定差距。



其次，外源性的資本補充更為直接，中國銀行資本補充工具箱中的工具仍不足。銀行可以依靠內源性渠道來補充資本，比如收益留存，但是銀行利潤增速整體放緩，內源性資本補充不及外源性的資本補充“起效”更快。中國銀行目前可以依靠的外源性資本補充的渠道並不盡豐富，如在永續債相關政策明確之前，中國銀行主要的資本補充手段為上市融資、增資擴股、發行優先股、可轉債、二級資本債等。而在很多國家，永續債已經是常用的資本補充方式。



再次，破除銀行資本約束是疏通貨幣政策傳導機制的重要方面，有利於貨幣政策更為精准的發揮作用，助力金融支持實體經濟。中國金融體系的特點是以間接融資為主，銀行處於主體地位，央行的貨幣政策通過銀行才能傳導下去。央行釋放流動性，但如果銀行不能將流動性轉化為給實體的授信，那麼央行貨幣政策的效果就會大打折扣。因此，央行相關人士在多個場合多次強調，貨幣政策緩解融資難和融資貴，不是搞“大水漫灌”，而是要著眼於銀行這一關鍵環節來疏通貨幣政策傳導機制。資本不足將限制銀行的放貸能力，因此，破除銀行資本約束實際上正是打通貨幣政策傳導的重要方式。



據2月19日國務院政策吹風會上透露的信息，央行下一步會進一步優化條款設計，完善資本補充債券觸發條件和損失吸收機制，探索發行轉股條款的永續債和二級資本債。財稅部門很快將明確永續債稅收處理。可以預期的是，伴隨未來更多相關政策的出台，中國商業銀行資本補充制度將愈加完善，銀行業支持實體經濟的能力也將進一步提升。

