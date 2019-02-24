阿盟歐盟在埃及首辦峰會　難民問題分歧大

圖片來源網絡 中評社北京2月24日電／首屆阿拉伯國家聯盟－歐洲聯盟峰會定於24日至25日在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行。分析師和歐盟官員認為，這兩個地區組織各自內部分歧不小，峰會恐難取得多少成果。



【不限於難民】



超過40名國家元首和政府首腦將出席峰會，商討安全、貿易、難民和非法移民等議題，包括戰火不斷的敘利亞和利比亞局勢。



歐盟國家領導人去年9月在奧地利聚首，重點商討如何應對非法移民。各國同意加強歐盟外部邊境保護和與域外國家合作，決定2019年2月在埃及舉行歐盟與阿盟峰會。



歐盟外交和安全政策高級代表費代麗卡·莫蓋裡尼本周早些時候在歐盟總部所在地比利時首都布魯塞爾告訴媒體記者，歐盟與阿盟國家領導人將坦率交流，議題“肯定不限於移民”。



“我們首先要討論我們共同地區的經濟合作，”莫蓋裡尼說，“這個地區有紛爭，但充滿機遇。”



歐盟和阿盟分別有28和22個成員國。阿盟總部在埃及首都開羅。



歐盟官員說，25名歐洲國家元首和政府首腦將出席峰會。埃及總統阿卜杜勒—法塔赫·塞西是東道主，確定出席峰會的領導人包括歐洲理事會主席唐納德·圖斯克、歐盟委員會主席讓－克洛德·容克、德國總理安格拉·默克爾、英國首相特雷莎·梅、愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡、黎巴嫩總理薩阿德·哈裡裡。