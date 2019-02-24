2019中國責任投資或呈現十大趨勢

中評社北京2月24日電／近年來，中國責任投資發展駛入快車道，包括綠色金融、ESG、影響力投資在內的廣義上的責任投資理念越來越被國內金融機構所認知和接納。作為中國責任投資市場的早期推動者與實踐者，商道融綠與中國責任投資論壇2月15日聯合發布《2019中國責任投資十大趨勢》，助力市場各方觀趨勢、理思路、定策略。



這十大趨勢分別如下：一是ESG報告指引呼之欲出。根據《關於構建綠色金融體系的指導意見》的整體部署，我國將於2020年強制上市公司披露環境信息。二是ESG公募基金產品增多。預計2019年將會有更多國內基金公司引入ESG投資策略。三是長期資本險資先行。預計2019年保險資金將加大對ESG策略的關注，引領長期資本的ESG探索。四是PE和VC開始關注ESG。在下行壓力較大的市場行情下，遵循ESG原則的投資策略將可提升標的公司或項目的穩健程度，降低PE和VC投資者的風險。五是綠債市場進一步規範。從細分品類看，預計綠色資產支持證券及基礎設施類綠色債券將成為2019年的發行亮點。六是銀行簽署負責任銀行原則。關於綠色資產風險權重可否（應否）下調的政策討論，值得商業銀行密切關注，一旦有所突破，將為綠色信貸帶來強有力的刺激。七是地方綠金政策越來越多。2019年，預計各級地方政府出台的支持綠色金融發展的政策數量仍會繼續增長。八是“一帶一路”投資綠色化。我國綠色金融領域還將不斷加強國際合作。九是環境公益訴訟風險上升。此類訴訟的溯及力和連帶責任將逐步延展，牽涉到與污染企業有業務往來的金融機構特別是商業銀行。十是互金探索綠金普惠創新。互聯網金融在金融普惠方面有天然優勢，這也是責任投資的重要組成部分，值得互聯網金融機構深入挖掘，特別是與扶貧攻堅相結合。



來源：中國經濟時報 作者：郭錦輝

