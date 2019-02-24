四部門明確罕見病藥品減稅政策

中評社北京2月24日電／對於罕見病藥品予以增值稅優惠是一項利民政策。由於增值稅是價外稅，當藥品的成本、利潤不變的前提下，如果增值稅的稅率下降，在稅價聯動下會使藥品價格下降，那麼患者的用藥負擔就會減輕。



繼抗癌藥品獲增值稅優惠後，我國醫藥行業再迎減稅利好。2月22日，財政部、海關總署、稅務總局、藥監局聯合發布《關於罕見病藥品增值稅政策的通知》，決定從3月1日起，對首批21個罕見病藥品和4個原料藥，國內環節可選擇按照簡易辦法依照3%徵收率計算繳納增值稅，進口環節減按3%徵收增值稅。這是落實2月11日國務院常務會議“保障2000多萬罕見病患者用藥”要求的重要舉措。



根據《通知》，自2019年3月1日起，增值稅一般納稅人生產銷售和批發、零售罕見病藥品，可選擇按照簡易辦法依照3%徵收率計算繳納增值稅。上述納稅人選擇簡易辦法計算繳納增值稅後，36個月內不得變更。



四部門要求，納稅人應單獨核算罕見病藥品的銷售額。未單獨核算的，不得適用《通知》規定的簡易徵收政策。同時，自2019年3月1日起，對進口罕見病藥品，減按3%徵收進口環節增值稅。



《通知》所稱罕見病藥品，是指經國家藥品監督管理部門批准註冊的罕見病藥品制劑及原料藥。罕見病藥品範圍實行動態調整，由財政部、海關總署、稅務總局、藥監局根據變化情況適時明確。《通知》還公布了罕見病藥品清單（第一批）。



根據我國相關稅法，一般藥品所適用的增值稅稅率為16%。北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長李旭紅說，自2018年5月1日起，對增值稅一般納稅人生產銷售和批發零售抗癌藥品，可以選擇按照簡易辦法，依照3%的徵收率計算繳納增值稅；對進口抗癌藥品減按3%徵收進口環節增值稅，“此次發布的《通知》，將以上對於抗癌藥品的增值稅優惠擴大到了21個罕見病藥品和4個原料藥”。

