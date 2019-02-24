用創新擦亮中國製造“名片”

中評社北京2月24日電／“請你們談談建議、講講困難，一起支招把軌道交通裝備這張中國製造‘名片’做大做強。”20日早上9點，全國人大代表、中車株洲電力機車有限公司董事長周清和，開始了在湖南株洲軌道交通產業集群密集的履職調研。



第一站，他來到中車株機公司的磁浮廠房。“希望國家層面在關鍵共性技術突破、產業鏈打造等方面給予更大支持。”磁浮列車項目牽頭人佟來生率先發言。



周清和一邊記錄科研人員的建議，一邊“實車”檢查試驗線上的磁浮列車。去年6月，中國首列2.0版商用磁浮列車在這裡下線。



“磁浮是新生事物，技術創新要開放集成，更要自力更生，我向大家征集建議意見，就是想把困難與挑戰帶到北京，尋求國家層面的解決。”周清和插話說。



走進中車株洲電力機車研究所的製造中心，周清和立即被一群工程師團團“圍住”。“我們正在加速推進鐵路智能化，但試驗平台比較缺乏。”工程師楊衛峰反映，希望有關方面能支持建設一條無人駕駛城軌示範線。



“你的意見很重要、很具體，每一項新裝備都需要經歷各種試驗、驗證，這種創新的基礎設施不能缺。”周清和回應說，鐵路智能化是大勢所趨，需要盡快搶占制高點。



調研中車株洲電機公司時，工人們正在“復興號”高鐵電機車間扎線圈。挨著操作台，搬幾把椅子，周清和與一線的科研、設計、製造人員開起了“神仙會”。“永磁電機的技術優勢是什麼？技術系統穩定性如何？”



電機是核心零部件，決定了高鐵能否開得動、開得穩。當有科研人員提出希望構建協同創新網絡時，周清和整整記錄了10分鐘，“你們的感受最直接，建議最接地氣，所以我要著重記一下。”

