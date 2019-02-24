北京節後招聘季稍顯冷清

中評社北京2月24日電／正月十五之後，大批返鄉人才回京務工，企業也進入招聘高峰。新京報記者昨日走訪北京人才市場和招聘會發現，與往年春節後招聘市場的“火爆”相比，今年的招聘現場稍顯冷清。針對“招工難”情況，部分企業適當加薪，並放寬年齡等“硬指標”。



記者在招聘現場注意到，各展台貼出的“招聘簡章”中，僅有一家傳媒廣告公司明確“後期製作”一崗只招收男性，“這個崗位經常需要熬夜趕後期，如果女性入職一段時間後承受不了壓力提出辭職，會導致公司人員流動頻繁，不過特別優秀的女生我們也可以考慮。”該公司負責人表示。



在傾聽招聘負責人和求職者交談時，記者發現，不少企業為招賢納士放寬了對年齡、工作經驗等限制。例如，一家企業招聘新媒體運營崗位人才，要求兩年以上相關工作經驗，但HR實際交談時稱，只要業務能力成熟，只有一年工作經驗也無妨。還有一家招聘文員的企業直接將招聘啟事上的“28歲以下”改為“35歲以下”，一些企業將“六險”的特色福利用彩紙打印出來，貼在展區。



招聘企業



互聯網行業高薪推高年輕求職者期望



記者注意到，央企、國企仍然最受求職者青睞，這類企業展台前能摞上十幾份簡歷，但往日求職者排隊等待面試的情況已不多見。還有一些小企業的展台上沒有一份簡歷。



“現在的用工環境不像以前了。”文女士來自一家食品生產企業，在人力資源崗位幹了11年。文女士介紹，目前行政管理、文員、人力等崗位應聘者年齡偏大，多在38－39歲。“我們想招年輕人，但互聯網公司、新媒體等行業薪酬較高，推高了年輕人的期望，他們剛入職就想拿到七八千元的月薪，一對照傳統行業，覺得薪水太低且增長慢，卻忽略了自己毫無工作經驗。”

