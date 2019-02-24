大華網路報：勿陷入“自我實現預言”情境

中評社香港2月24日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，儘管目前台海兩岸處於和平與相互交流的狀態，但蔡英文和蘇貞昌院長兩位台灣當前的領導人，卻在公開場合中皆表達兩岸間可能一戰的預期。目前蔡英文及民進黨為了“總統”大選的操作，言論和作為都充滿著“戰備整備”的意味，這會不會陷入社會心理學上所謂“自我實現預言”(self-fulfilling prophecy)的情境，反而將台灣帶入了沒有必要發生的險境？



蔡英文日前接受“美國有線電視新聞網”(CNN)專訪時，應記者提問“若中國明日入侵，您會指望美軍出現嗎？”的問題時，她的回答內容並未談及要努力營造和平的環境，而是表達可撐過第一波攻擊後，期待國際施加及中共自己需承擔戰爭帶來的壓力。同樣地，蘇貞昌在“立法院”接受質詢時亦表示，簽署“和平協議”並不能保證帶來和平，且若中共對台攻擊時，“給我一支掃帚我都跟他拚”。



蔡、蘇兩位台灣執政當局的最高領導人，正在大力營造中共即將以武力攻台的意象。作為政府的領導人，既然已公開向民眾表示兩岸很可能一戰，而且也無爭取和平的機會和意願，那麼，在政府的作為上，也將會受到這種判斷或預期的牽引。然而，此一態勢若逐漸發展下去，中共也可能在民進黨執政當局以成就預言為指引的挑激作為下，最終的結果或許就真的在一定程度上，實現了蔡英文和民進黨執政當局所“期待的預言”。



事實上，兩岸間若真的破壞了四十年來的和平，真正的原因卻是對中共武力攻台的“預期”。有了這個預期後，往往會影響我們的態度和行為，繼而讓情勢按照我們預想的情況來發展，最終使結果和我們先前的預期達成一致。換言之，我們或許會讚嘆自己的判斷力或直覺很精準，但其實更可能是因為我們的信念，已使原本客觀上應有的結果發生了改變。