江東流：善意的失誤和惡意下的“政治正確”

中評社北京2月25日電（作者 江東流）1月18日，“人民網”英文版發表署名珍妮·希普利（Jenny Shipley）的評論文章，題目為“我們需要學會傾聽中國”（We need to learn to listen to China）。



文章說，改革開放40年來，“中國在教育、就業，以及女性發展方面取得很大進步”“當中國不斷思考如何對世界更加開放時，我們需要學習傾聽中國”。



文章發表後，迅速成為“人民網”英文版閱讀量最高的文章。新西蘭副總理兼外交部長皮特斯針對此文狠批希普利，稱她有出賣新西蘭國家利益之嫌，同時也質疑她擔任中國建設銀行（新西蘭）董事長的資格。



事情出來後，由於希普利本人只承認去年12月曾接受過《中國日報》採訪，否認撰寫了這篇文章。“人民網”的這一失誤被有些人視作一場國際笑話， 不僅西方的各主要媒體報道了此事，21日的中國外交部例行記者會上，便有記者向發言人耿爽提問此事。2月22日的新加坡聯合早報便是以“《人民日報》網站新西蘭前總理希普利文章當事人否認撰文”為題進行了報道。



稍有一點閱讀能力和思考能力的人，在讀了“人民網”英文版上發表的評論文章後就會發現這是一個失誤，因為一會兒說作者是希普利，一會兒說是記者採訪，這顯然是編輯出了差子。



英國廣播公司中文網報道此事時也認為：按媒體常規的做法，署名文章應該是本人親筆撰寫。不過，這篇文章文末卻用斜體字寫道“本文根據2018年12月《人民日報》記者採訪”。



從英國廣播公司中文網的報道來看，把訪談當成了作者署名文章是屬於編輯錯誤。從新聞專業主義的立場來看，這種情況應該是一個可以容忍的失誤。不像西方媒體集體擺烏龍，把新加坡寫成馬來西亞的一部分。



2018年6月11日，美國官方在網上發布美國國務卿蓬佩奧在記者會上的問答錄。在地址備注中，誤把新加坡寫成馬來西亞的一部分。



英國媒體BBC則是在新聞節目中，誤把聖淘沙的地圖當作是整個新加坡，並在聖淘沙島上標出瑞吉酒店和香格里拉大酒店。事實上，這兩家酒店分別位於東陵路和柑林路，而不是在聖淘沙島上。

