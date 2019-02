江東流：善意的失誤和惡意下的“政治正確”

中評社北京2月25日電(作者 江東流)1月18日,“人民網”英文版發表署名珍妮·希普利(Jenny Shipley)的評論文章,題目為“我們需要學會傾聽中國”(We need to learn to listen to China)。



文章說,改革開放40年來,“中國在教育、就業,以及女性發展方面取得很大進步”“當中國不斷思考如何對世界更加開放時,我們需要學習傾聽中國”。



文章發表後,迅速成為“人民網”英文版閱讀量最高的文章。新西蘭副總理兼外交部長皮特斯針對此文狠批希普利,稱她有出賣新西蘭國家利益之嫌,同時也質疑她擔任中國建設銀行(新西蘭)董事長的資格。



事情出來後,由於希普利本人只承認去年12月曾接受過《中國日報》採訪,否認撰寫了這篇文章。“人民網”的這一失誤被有些人視作一場國際笑話, 不僅西方的各主要媒體報道了此事,21日的中國外交部例行記者會上,便有記者向發言人耿爽提問此事。2月22日的新加坡聯合早報便是以“《人民日報》網站新西蘭前總理希普利文章當事人否認撰文”為題進行了報道。



稍有一點閱讀能力和思考能力的人,在讀了“人民網”英文版上發表的評論文章後就會發現這是一個失誤,因為一會兒說作者是希普利,一會兒說是記者採訪,這顯然是編輯出了差子。



英國廣播公司中文網報道此事時也認為:按媒體常規的做法,署名文章應該是本人親筆撰寫。不過,這篇文章文末卻用斜體字寫道“本文根據2018年12月《人民日報》記者採訪”。



從英國廣播公司中文網的報道來看,把訪談當成了作者署名文章是屬於編輯錯誤。從新聞專業主義的立場來看,這種情況應該是一個可以容忍的失誤。不像西方媒體集體擺烏龍,把新加坡寫成馬來西亞的一部分。



2018年6月11日,美國官方在網上發布美國國務卿蓬佩奧在記者會上的問答錄。在地址備注中,誤把新加坡寫成馬來西亞的一部分。



英國媒體BBC則是在新聞節目中,誤把聖淘沙的地圖當作是整個新加坡,並在聖淘沙島上標出瑞吉酒店和香格里拉大酒店。事實上,這兩家酒店分別位於東陵路和柑林路,而不是在聖淘沙島上。