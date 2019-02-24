趙克志　：為全國兩會順利召開創造良好環境

趙克志，公安部部長（資料圖片） 中評社北京2月24日電／國務委員、公安部部長趙克志22至23日在天津檢查全國兩會安保工作並調研時強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，按照中央政法工作會議和全國公安廳局長會議部署，強化責任擔當，狠抓工作落實，以最高標準、最嚴措施、最周密部署，全力以赴投入全國兩會安保工作中去，堅決守好首都“護城河”，為全國兩會順利召開創造良好政治社會環境。



趙克志先後來到天津市的高鐵站、居民社區、寄遞物流企業和市公安局特警總隊、聯合作戰指揮中心及有關公安基層單位，實地檢查兩會安保工作措施落實情況，看望慰問奮戰在執勤第一線的廣大公安民警和警務輔助人員。他指出，做好全國兩會安保工作，是公安機關的重大政治任務。要及時啟動高等級巡防勤務，全面加強社會面防控，最大限度把警力擺上街面，加強戰備執勤，保持嚴陣以待，堅決確保社會大局持續穩定。要堅持關口前移、落實監管責任，加強對寄遞物流等行業的安全監管，織密環京防控網，堅決消除各類風險隱患。要堅持和發展新時代“楓橋經驗”，不斷提高矛盾糾紛化解實效，切實促進社會和諧穩定。要以政治建設為統領，強化管黨治警，關心關愛隊伍，著力建設高素質過硬公安隊伍，確保完成好黨和人民交給我們的重要政治任務，以維護安全穩定的優異成績慶祝新中國成立70周年。



（來源：人民網－人民日報）