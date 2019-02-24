林濁水諷蔡英文　花太多時間作反效果溝通

針對蔡英文向媒體表示，頭2年花太少時間與選民對話，林濁水在臉書發表看法。（照片：林濁水臉書） 中評社台北2月24日電／蔡英文日前接受CNN專訪，被問到在第一個任期有什麼遺憾？她坦言，頭2年花太少時間與選民對話，卻花太多時間處理國政、出訪“友邦”。讓許多民眾覺得跟她之間有了隔閡。對此，民進黨前“立委”林濁水在臉書發文諷蔡不是花太少時間和民眾溝通，而是花了太多時間作反效果的溝通。



林濁水臉書全文如下：



“總統”向CNN說，問題出在兩年內，花在與選民溝通的時間太少，花太多時間處理政務和訪問“友邦”，“很多人認為我跟他們有點脫節”。



兩個理由都蠻怪。：一、花時間處理政務，只要政務處理得好豈不是和民眾最好的溝通？二、處理政務是不是多到造成“閣揆”、部長很大的干擾？如果是，時間的確少花些比較好。三、太多時間花在加起來佔世界人口不到1%，毫無影響力的國家上，的確莫名奇妙，結果人家花都不花時間的，她卻花太多，檢討的確中肯，既然如此，早就該少花時間了。但看“總統”口氣不但不是如此，反而有邀功之意，那就是怪了再怪了。



“總統”講這段話，目的無非向民眾溝通，結果是愈溝愈不通。所以“總統”不是花太少時間和民眾溝通，而是花了太多時間作反效果的溝通。