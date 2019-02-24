一份監察建議書避免了436萬的財政資金損失

中評社北京2月24日電／密密麻麻的架空線路，曾經是城市管理中讓人困擾的一大痼疾，不僅破壞了城市的風景，而且存在著嚴重的安全隱患。因為4家施工單位和1家設計單位違約，致使架空線入地工程進展緩慢，給政府形象造成一定影響，也給市民群眾帶來不便。



日前，北京市西城區紀委監委駐區城市管理委員會紀檢監察組向區城市管理委員會制發了一份《監察建議書》，督促政府職能部門讓施工和設計單位在《違約告知書》上簽字，避免了政府財政資金損失436萬餘元。



針對工程違約延期 制發監察建議書



作為貫徹落實中央關於疏解北京非首都功能決策部署的重要組成部分，既是西城區各有關部門的重點任務，也成為西城區紀檢監察系統監督工作的重點內容。2018年，在推進架空線路入地工作過程中，負責架空線路入地第一批工程的4家施工單位和第二批工程的1家設計單位，卻沒有按照合同要求，按時保質推進相關工作，施工、設計進展緩慢，嚴重影響工程進度，給政府形象造成一定影響，帶來經濟損失。



工作就是責任，合同豈能兒戲？架空線工程是政府工程，民生工程，不能就這麼算了。作為專責監督機關，西城區紀委監委聚焦主責主業，通過強化監督執紀，確保各項重點工作落到實處。在推進架空線入地工作過程中，區紀委監委駐區城管委紀檢監察組靠前監督，通過項目專題會、調度約談會、現場監督檢查等方式及時警示提醒，強化監督檢查，及時發現存在的問題。



針對5家單位違約造成工作延緩的情況，“較真”的紀檢監察組向區城市管理委員會制發了《監察建議書》，要求其認真履行主體責任，嚴格按照合同約定追究違約方責任，確保依法監理、依法履約、規範施工，並明確提出了辦理時限要求，確保監督檢查的相關情況能夠有效反饋、落實到位。

