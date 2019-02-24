成都通報4起收受名煙名酒謀取私利問題

資料圖片 中評社北京2月24日電／近日，成都市紀委通報4起黨員幹部利用地方特產謀取私利問題典型案例。



1.溫江區萬春鎮天鄉路社區居委會委員楊萬平利用職務之便報銷名煙名酒費用問題。2013年4月至2016年8月期間，楊萬平利用職務之便，先後用集體資金報銷個人購買香煙、白酒等費用，共計9893元。2018年8月，楊萬平受到黨內嚴重警告處分。



2.雙流區彭鎮福田社區原黨總支部書記凌洪軍違規收受可能影響公正執行公務的名煙名酒等問題。2016年至2017年春節期間，凌洪軍利用職務影響，先後收取租用社區土地及違法建設的業主蔣某和周某所送的名酒2瓶、名煙3條以及臘肉等物品，折合約6620元。經查，凌洪軍還存在其他違紀違法問題。2018年7月，凌洪軍受到開除黨籍處分，涉嫌違法犯罪問題已移送司法機關依法處理。



3.郫都區規建局安監站站長童睿違規收受可能影響公正執行公務的香煙等問題。2017年7月，童睿收受郫都區某施工單位現場負責人王某所送的1條香煙，折合約1000元。經查，童睿還存在其他違紀問題。2018年5月，童睿受到黨內嚴重警告處分。



4.新津縣職業高級中學原副校長黃興違規收受可能影響公正執行公務的名煙名酒等問題。2017年春節前，縣職高職工雷某（已另案處理）為感謝黃興平時對其給予的關照，送給黃興2瓶白酒和2條香煙，折合約3000元。2018年春節前，縣職高總務處主任王某（已另案處理）為感謝黃興平時給予的關照，送給黃興2條香煙和1瓶紅酒，折合約1000元。經查，黃興還存在其他違紀違法問題。2018年6月，黃興受到開除黨籍、開除公職處分，涉嫌違法犯罪問題已移送司法機關依法處理。



（來源：中央紀委國家監察網站）