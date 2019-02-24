農業銀行：推進全年工作從作風建設開局

中評社北京2月24日電／2019年元旦、春節，是中央紀委國家監委派駐農業銀行紀檢監察組後第一個重大時間節點。面臨新形勢新要求，派駐紀檢監察組以全新的面貌，把貫徹落實中央八項規定及實施細則精神作為重要政治任務緊抓不放，不斷釋放整治“四風”越往後執紀越嚴、處理越重的強烈信號。



派駐紀檢監察組組長湯軍在2018年黨委班子民主生活會一對一談心談話環節中，把貫徹落實中央八項規定精神、帶頭糾“四風”作為向黨委班子成員必談內容進行提示提醒；在2019年度紀檢監察工作會議上，明確要求各級行紀委緊盯歲末年初、傳統節日，提前打招呼、拉紅線，深挖細查隱形變異“四風”問題，一個節點一個節點堅守；在指導湖南分行黨委民主生活會時，要求把整治形式主義、官僚主義作為加強黨的政治建設的重要任務，勇於擔當，一抓到底。同時，駐農業銀行紀檢組聚焦監督職責，督促各級黨委主動扛起抓作風建設主體責任，督促辦公室、財務會計部、總務部等相關職能部門強化日常監管，嚴格落實車輛管理規定、嚴格審核春節期間費用報賬、嚴格接待工作，推動中央八項規定精神各項制度貫徹執行到位。



兩節前夕，派駐紀檢監察組對違規配備使用公務用車、大辦婚喪喜慶、違規收送禮品禮金3類7起節日期間易發高發典型案例進行通報，以身邊事教育身邊人，警示教育廣大幹部員工認識到“四風”問題無小事，自己不是“事外人”。通過95599短信平台、微信推送通知、廉政電子賀卡、設置警示教育海報等多種方式，強化日常提醒，將紀律要求傳達到每位黨員，念好節前廉政緊箍咒。



派駐紀檢監察組盯住違規公款吃喝、公車私用、公款旅遊、收送禮品禮金、大辦婚喪喜慶等節日“四風”問題，開展形式多樣的監督檢查。兩節期間，督促分支行紀委全面排查公車封存、財務費用列支、職工食堂節日期間接待等問題，突擊檢查公車私用、公款吃請等問題。同時，充分利用新技術、新渠道、新招數，鼓勵廣大員工通過內部網站、農業銀行e動天地手機客戶端、“三線一網格”管理系統、舉報郵箱、電話等各種渠道反映“四風”問題線索。



將節日期間“四風”問題整治與形式主義、官僚主義集中整治相結合，督促農業銀行黨委連續第三年在春節後第一個工作日召開作風建設會議，以“總行服務分行、機關服務基層、全行服務客戶”為主題，把作風建設作為開啟全年工作新局面的“當頭炮”。與民主生活會批評和自我批評相結合，要求各級行領導幹部在民主生活會上，針對“四風”問題新表象擺擺表現、找找差距，扎扎實實認真糾改，以好的作風確保好的效果，與特殊資源專項整治相結合，嚴禁公款購買、嚴禁違規收受贈送、嚴禁違規占有、嚴禁本人或特定關係人違規參與經營名貴特產類特殊資源。



（來源：中央紀委國家監察網站）