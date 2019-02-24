用鬥爭精神鍛造鐵軍風骨

中評社北京2月24日電／敢於鬥爭、善於鬥爭是中國共產黨人的鮮明政治品格。習近平總書記指出，“要培養鬥爭精神，始終保持共產黨人敢於鬥爭的風骨、氣節、操守、膽魄”。作為處在反腐敗鬥爭第一線的廣大紀檢監察幹部，更要用鬥爭精神鍛造鐵軍風骨，自覺投入偉大鬥爭實踐，不斷奪取新時代偉大鬥爭新勝利。



社會是在矛盾中發展的，事業是在鬥爭中前進的。中國共產黨領導中國人民從革命到建設、再到改革開放所取得的一切成就，可以說都是在鬥爭中取得的。今天，我們正在進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，其中一個非常重要的方面，就是反腐敗鬥爭。黨的十九大以來，以習近平同志為核心的黨中央一以貫之、堅定不移推進全面從嚴治黨，黨內政治生態展現新氣象，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，全面從嚴治黨取得重大成果。但反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，零容忍的決心絲毫不能動搖，打擊腐敗的力度絲毫不能削減，必須以永遠在路上的堅韌和執著，堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰。



反腐敗鬥爭是關乎黨心民心的正義之戰，是輸不起也不能輸的鬥爭。鬥爭不是喊口號，全面從嚴治黨的軍令狀不是隨便立的，說到就要做到，要以充沛的鬥爭精神，實實在在抓，真刀真槍幹，見行動、見成效。“千林蠹如盡，一腹餒何妨。”啄木鳥清除的是毀壞樹木的害蟲，作為黨和人民的忠誠衛士，紀檢監察幹部清除的是侵蝕黨的肌體的害蟲。在反腐敗鬥爭這場沒有硝煙的攻堅戰、持久戰中，紀檢監察幹部必須嫉惡如仇，敢於亮劍，發揚鬥爭精神，敢“打仗”、能“打仗”、打“勝仗”。對腐敗分子要零容忍，決不能睜一只眼、閉一只眼，當老好人，甚至視而不見、沉默失聲；要“動真格”，不妥協、不猶豫、不退縮，決不能 “吼吼嗓子”“擺擺架子”“做做樣子”；要“敢碰硬”，敢啃硬骨頭，緊盯關鍵少數、關鍵部位，堅決懲腐肅貪。



勇氣源於底氣，底氣來自本領。鬥爭能不能取勝，要拿鬥爭本領來說話。只有“硬過鐵”，才能“打好鐵”。啄木鳥憑什麼能在樹上鑿孔鈎蟲？憑的就是它那又長又尖又硬的嘴巴，直插堅硬的木質部，直搗害蟲老巢。紀檢監察幹部只有練就啄木鳥一樣的硬功夫，具有“鐵一般信仰”“鐵一般信念”“鐵一般紀律”“鐵一般擔當”，才能當好政治生態的“護林員”。要對自身有更高要求、更嚴標準，既不能“自我感覺良好”，也不能滿足於“差不多”“能應付”“過得去”。必須時刻保持本領恐慌，苦練內功、提升素質，在鬥爭歷練中長才幹、壯筋骨，讓履職盡責更有底氣、更加硬氣，才能在反腐敗鬥爭中靠得住、信得過、拉得出、頂得上，以“踏平坎坷成大道，鬥罷艱險又出發”的頑強意志，永葆“打鐵人”的本色。

