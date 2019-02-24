四川各地整治形式主義官僚主義

中評社北京2月24日電／習近平總書記在十九屆中央紀委三次全會上強調，加強黨的政治建設，要把力戒形式主義、官僚主義作為重要任務。四川省委在召開常委會會議學習傳達中央紀委全會精神時，對堅決克服形式主義、官僚主義專門作出安排部署，要求切實為基層減負。



為進一步推動加強作風建設決策部署貫徹落實，四川省委辦公廳印發了《關於進一步統籌規範督查檢查考核工作的通知》，從“6個方面”進一步統籌規範督查檢查考核，把基層幹部從無謂的事務中解脫出來，更好集中精力幹事創業、擔當作為。省委書記彭清華在1月28日召開省紀委十一屆三次全會上，再次明確要求全省各級黨組織和廣大黨員幹部從講政治的高度集中整治形式主義、官僚主義，堅決防止舊弊未除、新弊又生。



與此同時，四川省紀委出台《關於集中整治形式主義、官僚主義的實施意見》，明確從2019年起，全省利用6個月時間集中整治貫徹落實黨中央和省委重大決策部署表態多調門高、行動少落實差，督查檢查過多過濫，過度留痕，濫用屬地管理，宣傳標語口號散濫等5個方面突出問題。同時，提出堅持以上率下、開展自查自糾、加強輿論監督、嚴格執紀問責、強化建章立制等5方面要求，把發現形式主義、官僚主義問題作為巡視巡察的重要內容。隨即，四川各地針對形式主義、官僚主義等問題的整治工作也迅速鋪開。



成都市從今年開始，利用6個月時間在全市各級公職人員中集中整治形式主義、官僚主義問題。成都市紀委十三屆五次全會決定集中開展表態多、調門高、行動少、落實差，缺乏責任擔當、履職盡責不到位，學風會風文風流於形式，檢查調研搞形式、過多過濫，聯繫群眾、服務群眾消極應付等5個方面突出問題治理，堅決破除形式主義、官僚主義。市紀委監委信訪室進一步暢通信訪舉報渠道，健全來信、來訪、來電、網絡“四位一體”的信訪舉報網絡，建立形式主義、官僚主義專門台賬。



遂寧市開展一場持續近5個月的“查問題、講擔當、提效能”作風整治行動，重點整治幹部組織觀念不強、責任心不夠、執行力不強、服務意識淡薄、質量和效率不高、形式主義和官僚主義抬頭等六大類作風問題，整治行動本身也一改以往作風，“不分批次、不劃階段、不設環節”。該行動開展以來，遂寧市共查處形式主義、官僚主義問題50件，追責問責178人。

