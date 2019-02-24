中國石化：凝聚監督合力　完善監督格局

中評社北京2月24日電／記者從2月21日召開的中國石化2019年黨風廉政建設和反腐敗工作會議上獲悉，中國石化認真落實中央決策部署，積極推進紀檢監察體制改革，該公司黨組紀檢組已更名為公司紀檢監察組，下月將完成紀檢監察組內設機構設立調整、職能劃分、人員配備等工作。



根據中央辦公廳印發的《關於深化中央紀委國家監委派駐機構改革的意見》，去年底，該公司黨組審議通過了深化紀檢監察體制改革的實施方案，並報中央紀委國家監委備案。改革後，紀檢監察組既要主動接受中央紀委國家監委的領導，又將在公司黨組的領導下，積極協助黨組推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和反腐敗工作，同時強化對各直屬單位紀委和總部機關紀委的領導。



“深入推進中管企業紀檢監察體制改革，是黨中央作出的重大決策部署，是健全黨和國家監督體系的重要內容，也是推進企業治理體系和治理能力現代化的重要契機。要在推動紀檢監察工作理念思路、制度機制、方式方法上探索創新，充分釋放改革效應。”中國石化黨組書記、董事長戴厚良表示，黨組作為推動改革的責任主體，將對照中央要求，加強組織領導，有力推進實施，相關部門也將全力做好支持保障。



隨著改革的推進，中國石化系統還將在進一步加強監督上下功夫，著力貫通紀律監督、監察監督、企業管理監督，完善黨組（黨委）全面監督、紀檢監察機構專責監督、黨的工作部門和業務部門職能監督、基層黨組織和單位日常監督、黨員和職工民主監督的監督格局。



（來源：中央紀委國家監察網站）