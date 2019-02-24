中評社北京2月24日電／記者23日從最高人民檢察院獲悉，檢察機關著力監督維護在押人員合法權益。截至去年11月底，全國檢察機關羈押必要性審查案件立案55858件，提出釋放或變更強制措施建議49956件，建議被采納44713件，采納率占89.5%。



2018年4月，最高檢在全國檢察機關組織開展了為期兩年的“監督維護在押人員合法權益專項活動”，旨在通過強化刑事執行監督，進一步加大對監獄、看守所等監管場所在押人員的人權保障力度，促進監管場所提高監管改造質量。



最高檢第五檢察廳廳長王守安表示，檢察機關正著力從羈押必要性審查、羈押期限監督、糾防冤假錯案、罪犯獲得勞動報酬權等方面監督維護在押人員合法權益。



“各地檢察機關切實加強羈押必要性審查工作，對於沒有繼續羈押必要的，及時建議辦案機關予以釋放或者變更強制措施，最大限度防止不應當羈押，減少不必要、不適宜羈押。”王守安說。



據悉，當前，各地檢察機關正全面探索開展重大案件偵查終結前訊問合法性核查工作，對涉嫌重大案件的犯罪嫌疑人在偵查終結前開展約見談話，查看其入所體檢表、查看辦案部門提訊記錄、提訊視頻等，對訊問合法性進行核查，及時發現、糾正和預防偵查機關刑訊逼供、非法取證等違法行為，最大限度防止冤假錯案發生。



（來源：新華網）