內地科研生物樣品過關香港或鬆綁

全國政協委員、廣州賽萊拉幹細胞科技股份有限公司CEO陳海佳（受訪者供圖） 中評社北京2月24日電／粵港澳大灣區發展規劃綱要中，有關建設大灣區國際科創中心的重磅內容，對灣區科研人員、機構和科技創新企業來說，無疑是倍感振奮。其中，有些細節特別引人關注，如生物樣品跨境優化管理，在綱要中有特別提及。



全國政協委員、廣州賽萊拉幹細胞科技股份有限公司CEO陳海佳告訴記者，綱要提到“支持粵港澳企業、高校、科研院所共建高水平的協同創新平台”，這正是科技創新向產業轉化的關鍵點。



比如幹細胞產業，中國在幹細胞研究領域處於世界領先水平，但在產業轉化應用上跟美國等發達國家還存在一定差距。去年5月份習近平總書記在視察北京大學的時候，就對幹細胞何時能應用於臨床給予了高度關注。



綱要裡還專門提到，“研究制定專門辦法，對科研合作項目需要的醫療數據和血液等生物樣品跨境在大灣區內限定的高校、科研機構和實驗室使用進行優化管理，促進臨床醫學研究發展。”



陳海佳稱，這對粵港澳大灣區幹細胞與精准醫療產業發展來說是一場及時雨。落實醫療數據及生物樣品跨境的規範辦法，打通了三地在幹細胞產學研醫貫通合作上的壁壘，避免重複建設，並可以充分整合粵港澳大灣區科教、醫療及產業化的資源，加速中國幹細胞產業化發展。



“作為從事幹細胞領域的企業和機構來說，我們非常期待相關細則盡快出台。我們建議，在生物樣本過境方面，能夠設立衛生、藥品、海關、邊檢等職能部門一站式辦事流程，提供一條龍服務，讓生物樣本快速在粵港過境。”

