選不選？吳敦義：初選機制原則出爐再衡量

吳敦義上午到麻豆代天府並為謝龍介助選。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月24日電（記者 趙家麟）中國國民黨黨主席吳敦義選不選2020受矚目，他24日在台南受訪表態，不會在這個時候去做任何宣布，讓初選機制通過一個原則再來衡量。



四席立委補選將在3月16日投票。吳敦義今天在台南一連安排五個拜廟行程，為國民黨提名參選“立委”補選的謝龍介加油打氣。首站到麻豆代天府，帶領謝龍介及地方助選團隊上香祈福。



吳敦義受訪表示，對於王金平宣布說要參選一事，他“完全尊重”。中國國民黨是一個公開、公平、公正的政黨。任何同志要參選公職人員，有自由的選擇，完全尊重。“當然，初選會有一個機制，然後要看有多少人，一定要通過這個機制。”



記者問吳打算什麼時候要宣布？吳答“我不會這個時候去做任何宣布。應該先讓初選機制通過一個原則以後，然後再來衡量。”



吳敦義強調，我們還有四個補選的“立法委員”，這個是當前最重要的工作。今天來台南，也為我們投入補選“立委”的謝龍介，大家一起來加油。



記者問，民進黨今天將有三個大咖（“行政院副院長”陳其邁、前“行政院長”賴清德、現任台南市長黃偉哲）在台南合體、為民進黨被提名人郭國文站台？吳表示“我不管是誰是大咖小咖。中咖。反正，任何都是好咖就好了，就是公平競爭。”