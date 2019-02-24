人口老化兼語言障礙　蘇格蘭華裔住房受關注

圖片來源網絡 中評社北京2月24日電／據歐洲《星島日報》報道，蘇格蘭房東對出租對象存在盲點。日前，蘇格蘭住房協會聯盟（SFHA）首席執行官Sally Thomas表示，住房領域似乎有種族盲點，當地華裔也是受影響群體。SFHA稱即將展開新的倡議行動，保證非裔、亞裔等少數族裔群體有同等的住房機會，呼籲出租屋關注少數族裔。



官方數字顯示，在2011年人口普查時，蘇格蘭有14.1萬亞裔人口，占全蘇格蘭人口2.7%。雖然已經是十年前的統計，數字看起來也不大，但2001年普查結果顯示當時已有7.1萬蘇格蘭籍亞裔，這意味著2001－2011這十年來，亞裔群體激增一倍。其他少數族裔群體（BME）也有所增加。



離下一次人口普查還有至少兩年，SFHA表示，蘇格蘭的人口構成迅速變化，但房屋租賃市場並不反映這一點。Sally Thomas認為政府有必要調整住房規劃。



SFHA子團體“At Home with Diversity”就是為此而設立，其宗旨在於提倡平權及多樣性，保證非裔、亞裔等少數族裔群體有同等的住房機會。團體發言人表示，少數族裔是蘇格蘭租客中的真空地帶。



2018年11月，蘇格蘭政府責成部門和智庫團體作出評估。報告指出，蘇格蘭住房市場離真正的平權還很遠。



蘇格蘭住房倡權機構Trust代表了2500間物業，為全蘇格蘭的印度、孟加拉國、巴基斯坦及華裔解決住房問題。Trust首席執行官Joshi表示，少數族裔面對越來越多尖銳的租房問題。



“這些群體，在過去50至70年間已成為蘇格蘭的組成部分。”Joshi說，當中許多人已經年邁，但住房對於他們來說從來不是簡單事。Joshi指出，在蘇格蘭幾乎沒有針對少數族裔長者的經濟住房計劃。當這些長者的老伴去世，蘇格蘭幾乎沒有安置他們的計劃或政府措施。他們需要幫助，卻沒有人能幫助他們。