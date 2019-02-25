紀欣：認清美國對台政策才能面對現實

紀欣（中評社資料照） 中評社台北2月25日電（特約作者 紀欣）蔡英文2月19日接受美國CNN專訪時表示，她將尋求連任，並且說“在抵擋了中國對我們第一波攻擊後，世界各國會挺身向中國施壓。”次日，美國務卿蓬佩奧在帛琉，以不點名方式，表達美國對蔡英文的支持。



有不少評論對美國這麼早就再次押寶蔡英文不敢苟同，理由是蔡英文2015年明確表態“不改變中華民國憲政體制現狀”，但過去3年來她不停地破壞現狀，使兩岸關係動盪不安，美國沒有理由再支持她。



尤其，從AIT前理事主席卜睿哲日前兩度對台灣示警：一是反對蔡英文到美國國會演講，二是致函喜樂島聯盟郭倍宏，對台獨公投表示擔憂；AIT官員隨後也跟進表態不支持獨立公投，可見美國對蔡英文並不放心。



其實，有關演講事，蔡英文就是知道，台灣這張牌對美國“遏制”大陸是有效的，才會想繼續對大陸強硬，也趁便想以“出口轉內銷”騙選票，而美國則立刻有人扮白臉，有人唱黑臉，叫她不要得寸進尺。果然，經警告，蔡英文已識趣地表示，她會從台灣、台美關係，區域和平三個角度考量演講事。這說明了兩件事。一是美國才是發牌人，何時發牌，發什麼牌，只有美國人說的算。二是蔡英文可控性極高，符合美方能放能收的需求。



至於台獨公投，有人說，美國一貫尊重公投，這次卻強烈反對，是極為罕見的。論者或許忘了，當陳水扁2007年搞“入聯公投”，跨越台獨紅線時，美國曾出動更高層級的官員嚴厲警告阿扁，最後不僅“入聯公投”沒過，連國民黨提的“返聯公投”也未通過。這說明，美國雖想在台海不斷製造麻煩，但並不想違背行之40年、攸關其國家利益的“一中政策”。更何況，警告喜樂盟不要輕舉妄動，反而是為蔡英文化解獨派步步進逼的壓力。

