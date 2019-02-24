親情中華·歡聚瓊海”慰僑演出首次走進瓊海

晚會上演精彩的舞蹈。陳蘇琤 攝 中評社北京2月24日電／中國僑聯“親情中華·歡聚瓊海”慰僑演出23日晚在海南瓊海市舉行。歸僑僑眷和回鄉海外僑胞等近2000人現場觀看了演出。



演出在熱烈歡騰的舞蹈《改革開放再出發》中拉開序幕。《我愛五指山，我愛萬泉河》《西沙，我可愛的家鄉》《萬泉河水清又清》等海南特色歌曲接連上演，引發了現場觀眾的共鳴。在舞蹈《下南洋》中，瓊海市舞蹈名師工作室的舞蹈演員們以生動的舞姿再現了民國時期海南人下南洋的場景，他們為了謀求生計漂洋過海，遠赴異國他鄉的困苦艱辛，讓現場的歸僑僑眷感慨不已。



一頂頂具有漁家特色的鬥笠在舞者的手裡靈巧地轉動、變換、傳遞、飛舞，如萬泉河的粼粼波濤，如漁網裡豐收的魚群……在舞蹈《萬泉河》中，青少年舞者用巧妙的編排描繪出萬泉河的風光旖旎，引來現場觀眾的熱烈掌聲。



演出中，中國煤礦文工團蔣牧含獻唱《絨花》，安徽省黃梅戲劇院國家一級演員袁媛演唱黃梅戲《女駙馬》、《牛郎織女》選段，滿族歌唱演員八音赫赫演繹《鴻雁》、《喜歌》，北京歌劇舞劇院國家一級演員周旋傾情演唱《今夜茉莉花》、《我的祖國》，中國煤礦文工團國家一級演員劉君俠壓軸出場，演唱《共和國之戀》、《今夜無眠》……節目內容豐富、形式多樣，一首首膾炙人口的歌曲唱出了中華兒女的拳拳赤子心。



“希望多在家鄉舉辦這樣精彩的文藝演出，吸引更多的海外華裔新生代回鄉看看，增強對家鄉的認同和了解。”香港瓊海同鄉會副會長、香港海南青年聯合會常務副會長周士雄說，“不管去多遠，都不要忘記我們的‘根’。”



“親情中華”主題活動是中國僑聯品牌項目，自2008年以來，先後組織230多個藝術團，赴全球70多個國家和地區的200餘座城市，舉辦海外巡演1000多場，致力於面向僑界，凝聚僑心僑力，弘揚中華文化，促進中外友好交往。