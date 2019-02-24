中美談判最關鍵階段，三個問題必須搞清楚！

這是一次世紀談判。



現在，這場談判正進入最關鍵階段。



表面看，磋商氣氛還很不錯，特朗普一些表態也值得肯定，而且，一個月之內，他已經兩次在白宮見了劉鶴副總理。



但國家利益至上，談判桌上，雙方都是據理力爭、寸步不讓，甚至有時是疲勞作戰、通宵達旦。



史無前例的貿易戰，影響深遠的世紀談判。留給中美的時間都不多了。對可能達成的結果，肯定也會有不同的解讀，甚至也不排除有各種誤解乃至雜音。



但站在中國人的立場上，有三個問題必須搞清楚。



問題一，備忘錄取消的後果。



表面看，中美團隊這麼多天的忙碌，似乎都白忙了了。



因為外界此前普遍預計，這次中美貿易協定，主要以諒解備忘錄（MOUs）的形式來體現，雙方最近的談判，應該也圍繞著MOUs的具體文本來展開。



但計劃趕不上變化。



按照一些美國朋友的說法，2月22日，特朗普在白宮當場定調：要協議，不是備忘錄！



戲劇性的過程，大致是這樣的：



特朗普總統：（中美第七輪貿易）磋商的成果，用什麼表示？你們怎麼定的？



美國貿易代表萊特希澤：我們正在起草諒解備忘錄。



特朗普：有沒有諒解備忘錄沒關係，我不在意。諒解備忘錄只不過是表明有這麼回事。應該是協議。



萊特希澤：可以改過來，直接把諒解備忘錄改稱貿易協議（草案）。



特朗普：我要的是協議。



萊特希澤：OK……



很多人可能擔心，美國說變就變，是不是提高要價呢。



擔心有道理，畢竟特朗普的風格，跟以前的美國總統，確實不大一樣。



但實際結果，換湯不換藥。



萊特希澤當場就說了：這仍舊是同樣的文件，只是不再叫MOUs，而是被稱作貿易協定……



當初之所以採取MOUs的形式，是因為各國法律制度不同。在一些國家，貿易協定還需國會批准才能生效，這會就陷入冗長的法律程序中。MOUs則比較快速地規避了這些問題，也算一種國際慣例。



現在，MOUs沒有了，但文本還是那個文本，只不過改稱協議了。



至於實質影響，對中國來說，再強調一句：還是原來那個文本，該怎麼談還怎麼談，外甥打燈籠——照舊！

