中葡各領域合作全面推進（大使隨筆）

中評社北京2月24日電／中葡關係經歷了1979年建交、1999年通過和平協商妥善解決歷史遺留的澳門問題、2005年提升為全面戰略夥伴關係等一個個發展階段，2018年習近平主席訪葡為中葡關係發展注入了新的強勁動力。



剛剛過去的2018年，對中葡關係而言是極不平凡的一年。習近平主席對葡萄牙的國事訪問取得圓滿成功和豐碩成果，開辟了“一帶一路”建設新的合作空間，有力促進了中歐、中國同葡語國家關係發展。此訪期間，中葡發表聯合聲明，全面總結中葡關係發展成果和經驗，就共同關心的重大國際和地區問題達成廣泛共識，為中葡關係長遠發展指明方向；中葡簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄；習近平主席與葡萄牙領導人共同見證簽署了一系列涉及領域廣、分量重的務實合作協議，將中葡“一帶一路”框架下各領域務實合作提升到更高水平。葡萄牙各界高度評價習近平主席此訪，認為這是兩國關係史上的一次歷史性訪問，具有里程碑意義。



2019年是中葡建交40周年和澳門回歸祖國20周年，對中葡關係發展有著重要和深遠影響。當前，中葡雙方正加緊落實習近平主席訪葡成果，兩國保持高層往來勢頭，雙方經貿、投資、能源、海洋、科技、教育、文化、旅遊等各領域合作全面推進。葡萄牙已成為第一個本地重要金融機構發行銀聯卡的歐洲國家，並即將成為第一個發行人民幣債券的歐元區國家，中葡金融合作不斷收獲新成果。中葡雙方即將舉辦一系列紀念活動，共同慶祝兩國建交40周年。



40年來，中葡關係經歷了1979年建交、1999年通過和平協商妥善解決歷史遺留的澳門問題、2005年提升為全面戰略夥伴關係等一個個發展階段，2018年習近平主席訪葡又為中葡關係發展注入了新的強勁動力，兩國各領域合作將迎來更加廣闊的發展空間和美好前景。（作者為中國駐葡萄牙大使）



（來源：人民網）