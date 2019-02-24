“港人港稅”方案“有得傾”

中評社北京2月24日電／不少意見要求內地實行“港人港稅”、即在內地居住的港人只須按香港稅率交稅。政制及內地事務局局長聶德權昨日表示，中央清楚知道港人關注在內地生活的稅務問題，因此未來在落實大灣區發展時，會繼續向中央及有關部門反映和討論有關問題，並會考慮各個方案包括“港人港稅”，又強調不會“封後門”。



重申不會“封後門”



聶德權昨日在電台訪問中表示，香港在大灣區發展中，經常與內地方面有很多密切聯繫，所以港人需要不時往返內地，甚至可能要在內地居住。如果大灣區要成為盡量便利港人生活、就業和就學等方面的空間，繳稅的問題肯定是一個關注，重申政府會探討每一個建議，包括“港人港稅”，強調不會“封後門”



他續說，中央清楚知道港人關注在內地生活的稅率問題，因此未來在落實發展時，會繼續向中央及有關部門反映和討論稅率問題。



不過，聶德權呼籲香港社會各界要設身處地思考，若港人在內地工作，享受內地福利，但就按香港稅率納稅，是否完全適合，他又指，若果有個別城市希望招攬人才，可以透過吸引人才政策，讓公司或政府為相關人才提供稅務補貼。



他提到，稅務問題主要有三方面，包括港人在內地生活可否只按照香港稅率、而非以內地稅率交稅；現時港人每年在內地住滿183日須繳交內地稅款，是否仍有寬限空間；港人在內地住滿183日，應否就內地以外的收入交稅。他坦言，稅務是比較複雜的議題，但強調在大灣區發展當中，香港一定會關注有關問題。



至於《規劃綱要》沒有寫到“港人港稅”，聶德權重申，綱要只是方向性文件，所以當中列舉的都是有利整個區域發展的重要政策範疇，無論綱要有否提及，都必須處理稅務問題，並強調稅務屬於國家政策，所以需要與中央有關部委商討，而這些關注也是清晰的。



（來源：文匯報）



