投資騙局再現　20人中伏失600萬

工聯會踢爆投資騙局涉款數百萬元，20多名苦主集體報案，麥美娟促警方介入徹查。（來源：文匯報） 中評社北京2月24日電／工聯會揭露投資陷阱，總涉款近600萬港元。工聯會新界西立法會議員麥美娟於上月初接獲逾20名苦主求助，指由2017年下旬起疑被一間投資公司及中介人騙財，大多數苦主最初以人傳人形式及社交媒體平台被邀加入注資，聲稱投資派息計劃“保本無風險、回報高”，但及後卻停止派息。當他們追討本金時，投資公司就轉而推銷其他投資項目，迫使擔心一無所有的受害人繼續投資，結果一直無法追回款項。麥美娟昨日陪同苦主到荃灣警署集體報案，促請警方盡快介入徹查事件是否涉及詐騙，避免有更多市民誤墮騙局。



由廿多名苦主組成的“投資理財苦主大聯盟”昨晨到荃灣警署報案，麥美娟聯同荃灣區議員葛兆源、社區幹事黃思鴻、陳安妮、陳咏彤及一眾苦主遞信予警方，促請警方盡快徹查事件，將騙案主謀繩之以法，避免更多市民受害。



聲稱日息高達0.56%



苦主之一、大聯盟發言人杜先生是退休人士，以積蓄維持生計，他表示去年5月初透過朋友認識涉案公司中介人周小姐，對方以社交媒體微信游說他加入投資計劃。



周小姐聲稱其公司的投資項目“有賺無蝕、回報高又保本”，公司老板是金融投資專家，業務覆蓋多個行業，更聲稱是一間上市公司的全資附屬公司，日息高達0.56%。杜先生於是按指示到銀行轉賬28.8萬元到兩個銀行戶口，過程沒有簽署任何合約。



杜先生續說，入數後兩天，杜先生收到中介人的通知，聲稱因為公司發展太快，日息計劃已被取消，並稱若他聽從公司安排，兩個月內會將之前投資的廿多萬元還清予他，並會多付5%利息。同時再推銷另一個為期一年、3%月息的計劃，杜先生遂追加投資10萬元。杜先生表示，知道有其他苦主投資了30萬元，為期18個月，聲稱月息最高有5%，每月有1.5萬元，比起銀行回報高好多，所以好容易誤墮陷阱。

