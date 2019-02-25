社評：藍綠爾虞我詐　拚大選都耍不統不獨

蔡政府最近爭議較大的是“兩岸人民關係條例”修法。 中評社台北2月25日電（評論員 林淑玲）蔡政府和中國國民黨最近為了兩岸和平協議大駁火，陸委會提出高門檻修法，強調馬英九任內也主張簽和平協議要經公投，國民黨事後透過臉書發布說帖也未否定綠營的“雙公投”加高門檻版本，藍綠互打之下雙方兩岸路線清晰浮現。民進黨不敢宣布獨立，國民黨也不敢碰政治協議，兩方都是不統不獨路線，所有爾虞我詐的交火，都是為了2020大選！



民進黨兩岸路線的重點在於會不會獨、敢不敢獨？具體指標包括“正名”、“制憲”、公投涉主權事項，或是其他的法理“台獨”行為；若把範圍擴大到挑戰現狀，指標還包括蔡英文訪問美國華府、美國國會演講、美國高層官員訪台、美軍機軍艦停靠台灣等等。到目前為止看來，民進黨雖然抗中動作很大，向深綠傾斜、對獨派花言巧語、緊縮兩岸交流；但仍是在大陸與美國的紅線裡進行，或是貼著紅線走。美國也益發謹慎，就如同日前透過AIT正式表態不支持“台獨”公投，給蔡英文畫紅線，慎防擦槍走火被捲進戰事。



蔡政府最近爭議較大的是“兩岸人民關係條例”修法，欲拉高政治協議門檻等。然而，簽兩岸和平協議要公投是馬政府的政策，馬英九2011年10月在府內召開記者會，公開宣布政府推動兩岸簽訂和平協議沒有設定任何時間表，且須具備三項重要前提，即“國家需要、民意支持與‘國會監督’，倘未來要推動‘兩岸和平協議’”，一定會先交付人民公投，公投未過，就不會推動簽署“兩岸和平協議”。馬此一說法即蔡政府所說的事前公投，差別的僅是，蔡政府更細緻化的規範，準備入法。日前國民黨發布的和平協議的QA，對陸委會訂定的高門檻也說不排除，等於是點頭同意。



儘管藍軍對蔡政府高調修“兩岸人民關係條例”砲聲隆隆，藍綠對兩岸政治協議的態度，目前看來是一模一樣的。



國民黨主張要先公投才簽署，等於否定了兩岸簽署政治協議的可能，更值得注意的是，國民黨的QA第一、第二點提到“依法僅政府可授權所委託的法人團體與大陸洽簽協議才不會違法”，即隱含是對大陸兩制台灣方案政治協商的表態，與新黨等欲赴陸對話截然不同。國民黨兩岸路線的重點在於會不會統，敢不敢統？以此看來是不敢碰，至少在吳敦義擔任主席任內，還是遵循著馬英九執政的“不統、不獨、不武”的三不政策，走中間保守路線。至於吳敦義偶爾在出席某些統派場合會提到“中國人”、“炎黃子孫”等，和蔡英文在獨派的場子談抗中、保護主權，並無兩樣，都是取悅某些族群的發言。



既然藍綠的兩岸路線本質都是不獨不統，兩方的劍拔駑張主要是政治操作與選舉利益導致。民進黨為了要爭取獨派選票，似獨非獨；國民黨要爭取深藍選票，似統非統。民進黨要把國民黨打成很統、很賣台；國民黨要把民進黨綁進“台獨”，把自己推向中間，爭取中間選票。民進黨除了咬住國民黨的和平協議不放，指控賣台，再加上極大化“大陸威脅論”，不止修法抗一國兩制，蔡英文到蘇貞昌都大談軍事、如果中共武力攻台等等，蘇貞昌答詢的“掃把抗共軍”更是經典，完全是2020選舉的產物。



簡而言之，民進黨現在打的牌就是“恐中”加“抗中”，欲激發選民的危機意識，爭取選票，最好兩岸之間有點小緊張，美中之間有點小矛盾對綠營更有利。國民黨雖也盡量把對手抹獨，卻技不如人，常陷入對手的坑洞，難以脫身，最近的和平協議就是。



藍綠現在玩這招，只要稍有知識程度的人不難看出。國民黨、民進黨現行的兩岸路線都無法解決目前的兩岸僵局。國民黨如果自以為2020若重返執政，馬上可以無縫銜接2015“習馬會”的兩岸氛圍也就太樂觀了。馬英九執政8年的“不統、不獨、不武”想再延續下去有相當的難度。



台灣2020可望是藍綠白之戰，在兩岸政策上，國民黨、民進黨都有共同的問題，僵化、包袱太重，難以轉身。柯文哲若參選，他的兩岸優勢是靈活，沒有包袱，容易與年輕人對話，橫跨藍綠；這些優勢甚至會超過韓國瑜，相較之下，韓畢竟是國民黨籍，還有許多牽制。但2020會有哪些人參戰還是未知數，兩岸關係過度糾纏，民進黨操作得太凶險，對兩岸都是考驗。

