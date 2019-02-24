柯文哲訪以色列　機上遊客高喊選“總統”

針對將赴以色列展開3天的拜訪，柯文哲在臉書發文表示看法。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北2月24日電／台北市長柯文哲23日晚間搭機飛往以色列參加“全球市長會議”，柯文哲出發前在臉書發文表示，他即將去拜訪以色列。據媒體報道，在長途飛行中柯文哲成了“經濟艙人型立牌”，來自台灣的遊客一看見柯文哲，紛紛自動列隊合影，還有人高喊“柯P選總統”，柯文哲則表情靦腆回應“好啦、好啦”。



台北市長柯文哲23日晚間搭機飛往以色列參加“全球市長會議”，依慣例全程搭乘經濟艙，於土耳其伊斯坦堡轉機，飛行時間約15個小時。



柯文哲臉書全文如下：



以色列人口只有900萬，在眾多敵人包圍之下，還能夠活得好好的，實在值得台灣好好研究。



這一趟去那邊，就是要來了解他們的生存之道。



我們會跟以色列的國會議員交流，特別有國防相關背景的，跟他們聊聊以色列在敘利亞、伊朗、埃及、土耳其，甚至是美、俄兩大國的影響之下，如何在盟友、不同角色的夥伴與競爭對手之間生存。



以色列也是一個資訊強國，所以我們在全球市長大會上，也會和它們討論非常多的市政議題與合作案件，包括智慧城市、資安保護，以及各種創新的商業模式。



這一次也會去拜訪魏茨曼科學院，這個機構跟台灣的“中研院”差不多，產出了6名諾貝爾獎得主，以及3名的圖靈獎得主，是以色列的學術重鎮。我們也希望能藉由參訪，了解以色列如何做基礎科學研究。



短短3天，看多少算多少，等我回來，再跟大家好好報告心得。