台南深綠區補選藍綠拚場　謝龍介：我有機會

謝龍介在南鯤鯓代天府遇粉絲一起自拍合影。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南2月24日電（記者 趙家麟）台南“立委”補選選情緊繃，藍綠天王級人物都到台南站台。中國國民黨台南“立委”補選候選人謝龍介表示，傳統深綠選區已有改變，有翻盤機會。



補選將在3月16日投票，國民黨為搶下雲林以南第一席區域“立委”，黨內大咖陸續到台南輔選。黨主席吳敦義24日在台南一連安排五個行程要為謝龍介站台，包括麻豆代天、南鯤鯓代天府、佳里金唐殿、西港慶安宮、安南區土城鹿身門聖母廟等。



這席“立委”原是台南市長黃偉哲，綠營有不能輸的壓力。除了定居台南的前“行政院長”賴清德開始上街頭為黨提名的“立委”補選候選人郭國文助選外，23日還有桃園市長鄭文燦造勢外，25日下午將在台南舉行大型造活動，包括“行政院副院長”陳其邁、賴清德、現任台南市長賴清德，將在善化合體助選。



謝龍介24日受訪表示，民進黨的造勢有“大咖”、“中咖”，還“跛咖”，其中，賴清德過去在台南被捧為神級人物，結果後來在“行政院長”一職被迫下台，現在又回到街頭重新尋找民意。



謝龍介指出，賴清德在台南市長任內，發生登革熱疫情死了一百多人，又把房屋稅一下子調漲超過80%，賴清德現在賣力為郭輔選雖是理所當然，但走在街頭卻要面對很大的民怨與批評。



台南“立委”第二選區過去是國民黨的艱困區，謝龍介對選情有信心。他說，麻豆過去綠、藍比是8比2，但他現在進到麻豆代天府，“感覺王爺在和我眨眼睛”，他相信選情已經改變了，有翻盤的機會。



至於前“立法院長”王金平表態要參選2020年大選，謝龍介表示，國民黨人才濟濟，每個人在黨內都可以把抱負施展開來，目前黨內初選機制未定，等到確定之後，參選人都要循著機制來走。