韓國瑜抵吉隆坡：要去拼經濟希望一切順利

高雄市長韓國瑜透過鏡頭向大家揮手問好。(隨行記者採訪團提供) 中評社吉隆坡2月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後首次出訪，前往馬來西亞、新加坡推廣高雄農漁產品與觀光，下午1點15分飛抵馬來西亞吉隆坡機場。韓國瑜上機後幾乎都在休息補眠，準備下機後努力拼行程。抵達前1小時接受兩位媒體代表進入商務艙採訪，韓透過鏡頭向大家揮手問好，表示，“現在正在飛往馬來西亞的飛機上，要去拼經濟，希望一切順利，祝福我們！



訪問團順利抵達馬來西亞吉隆坡機場，當地天氣良好，氣候溫暖，出關後搭車離開，接著下午3點將拜訪貿易商，5點半有場馬來西亞媒體及台灣媒體團記者會。晚上7點在吉隆坡大港大酒家有歡迎晚宴。



高雄市府新馬訪問團上午8點30分搭乘中華航空CI 721班機從桃園機場起飛，下午1點15分飛抵馬來西亞吉隆坡機場。在4小時45分飛行時間當中，不少乘客都相當興奮跟韓國瑜同機，不過因為韓在商務艙，一般乘客無法進入。



韓國瑜機上受訪時說，飛機餐吃了一個飯跟麵包，都有吃光。看起來食慾不錯。市長夫人李佳芬則戴著耳機看螢幕，相當全神貫注，兩個人中間隔著一個小桌子。



韓國瑜上午啟程，28日返台，第一站前往馬來西亞跟貿易商簽約並舉辦推廣會，之後轉往新加坡與貿易商及通路商簽約，跟新創業者和台商座談，舉行高雄觀光行銷記者會，中評社隨行採訪。



這次有21位記者、共13家媒體隨行採訪，市府人員則有26人，包含農業局、經發局、觀光局、新聞局人員，另外韓國瑜夫人李佳芬也自費陪同，全部總共有48人。