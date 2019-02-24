謝鋒勉入境處學員　同擔護港安定重任

中評社北京2月24日電／香港《文匯報》報道，香港特區入境事務學院前日舉行新一屆學員結業會操典禮，應邀檢閱的外交部駐港特派員謝鋒在致辭時表示，入境處和外交部駐港公署共同履行維護國家主權安全的神聖使命，共同承擔服務香港、維護香港繁榮穩定的重大責任。



這是香港回歸21年來，外交部駐港特派員首次應邀擔任結業會操檢閱官。香港特區政府入境事務處處長曾國衛、入境事務學院院長張定基及來自香港特區各界、中央駐港機構和外國駐港領團的嘉賓及結業學員家人1，000餘人參加了典禮。



謝鋒在致辭中表示，香港回歸祖國21年來，入境處忠誠盡責，嚴守國門，勇於擔當，不負重托，積極作為，無私奉獻。正如入境處隊歌所唱的“鎮邊關，盡我職守，令東方之珠光芒不變”。



入境處公署是良朋戰友



他續說，香港回歸祖國21年來，入境處和外交部駐港公署共同履行維護國家主權安全的神聖使命，共同承擔服務香港、維護香港繁榮穩定的重大責任，共同為香港同胞撐起覆蓋全球的領事保護傘。入境處和駐港公署是好朋友、好戰友。



謝鋒強調，搞“港獨”根本不是什麼結社或言論自由問題，而是禍國亂港的嚴重違法行為。在事關國家統一、香港繁榮穩定的大是大非問題上，必須毫不含糊；對挑戰國家憲法、基本法、觸碰“一國兩制”底線的行為必須零容忍。



他還提到，國家進入新時代，“一國兩制”事業也進入了新時代。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前正式公布，而建設大灣區是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的國家戰略，是新時代推動形成全面開放新格局的新舉措，是推動“一國兩制”事業發展的新實踐，也是香港培育新優勢、發揮新作用、實現新發展、作出新貢獻的歷史新機遇。

