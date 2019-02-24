“明日大嶼”下月呈財會　盼下半年啟動

中評社北京2月24日電／《文匯報》報道，政府早前宣布全盤接納土地供應專責小組的建議，包括在交椅洲附近填海1，000公頃，發展局會用3年多時間研究規劃工程和運輸基礎設施，最快2032年推出首批房屋，發展局預計下月底向立法會交代交通基建等費用估算。發展局局長黃偉綸昨日在電台節目上表示，土地供應專責小組報告已經成為政府政策，當局短期內不會再花時間討論其他土地選項。



行政長官林鄭月娥在施政報告提出“明日大嶼”計劃，建議在交椅洲、喜靈洲及長洲南合共填海1，700公頃，規模較土地供應專責小組咨詢公眾的規模大，政府最終決定按小組建議，首階段只是在交椅洲填海1，000公頃。



據發展局咨詢離島區議會文件顯示，若“明日大嶼”計劃取得財委會撥款，局方希望項目可於今年下半年開始，當局會先用42個月進行規劃及工程研究，訂定填海範圍、土地用途及進行環評，並同時開展興建優先道路和鐵路連接各區的運輸基礎設施研究。



料人工島最多可供26萬夥



發展局指出，政府的目標是在2025年開始填海建造人工島，2032年提供首批住宅供應單位，項目預料可提供15萬個至26萬個單位，當中70%為公營房屋。



同時，人工島亦將發展成本港第三個核心商業區，預計提供達400萬平方米商業樓面面積，提供約20萬個就業機會，未來可與“機場城市”和北大嶼山其他商業發展配合，發揮協同效應。



有信心政府財力足夠



計劃會在今年第一季內咨詢立法會發展事務委員會，黃偉綸指雖然政府現階段未就交椅洲填海計劃訂出具體造價預算，但有信心政府有足夠的財政負擔能力。

