亂拉脫歐唱衰灣區　梁振英批《蘋果》指鹿為馬

中評社北京2月24日電／香港《文匯報》報道，《蘋果日報》等反對派喉舌不斷唱衰粵港澳大灣區建設，在昨日的社論中就以英國脫歐一事借題發揮，稱大灣區互聯互通、市場一體化，將令香港成為“英國受歐盟制約而面對的困擾翻版”，屆時“要求脫灣、擺脫被規劃命運的聲浪將勢不可擋”。全國政協副主席梁振英在fb發帖，批評該篇社論將香港和內地的關係等同英國和歐盟的關係，是在指鹿為馬，又指脫歐已為英國帶來極大的困擾，“蘋果日報逢中必反，今天，理屈辭窮已經到了這個程度。”



《蘋果》昨日發表以《從英國脫歐預見香港脫灣》為題的社論。社論作者李平聲稱，粵港澳大灣區是“強行”把三個不同文化、法律、貨幣的經濟體糅為一體，“恍若一個由不同基因組合而成的畸胎。”在區內基礎設施互聯互通、市場一體化實現後，對香港的衝擊將會“惡化”。



無視兩者異同 恫言衝擊香港



李平聲稱，英國脫歐一事，反映“經濟發展水平不同的國家、經濟體強行融合引發矛盾與衝突，已堪為粵港澳大灣區殷鑒”；“香港將面對英國要求脫歐時最不滿的移民系統失衡、付出與回報失衡、公共資源被外來人口侵占等困擾，一些現時支持入灣的港人恐怕也會轉軚，要求脫灣、擺脫被規劃命運的聲浪將勢不可擋”云云。



梁振英昨日以《大灣區不是歐盟， 蘋果社論指鹿為馬》為題發帖，批評《蘋果》社論作者李平，將《規劃綱要》下香港和內地的關係等同英國和歐盟的關係，絕對是不倫不類，指鹿為馬，“任何對歐盟問題稍有常識的人，不要說報章主筆，都不應該犯這種低級錯誤。”



他反駁李平以“英國的經驗”、“預見”“市場一體化對香港的衝擊也將惡化”的觀點：“李平應該知道：歐盟的市場一體化有兩個重要元素，一是單一市場（single market），二是關稅同盟（customs union）。在《規劃綱要》之下，香港和其他大灣區城市既不是單一市場（例如內地的工人不可以來香港工作），也不是關稅同盟（香港和內地之間設有海關，歐盟國家之間沒有）。”

