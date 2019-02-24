胡漢清：移交逃犯須公開透明

中評社北京2月24日電／《大公報》報道，特區政府擬修訂《逃犯條例》，以“個案方式”處理內地及台灣等仍未與特區簽訂司法互助協議地方的移交逃犯申請。全國政協委員、資深大律師胡漢清認為“這是一個好開端和基礎”，建議港人應從宏觀角度探討如何完善條例，推動社會進步。行政會議成員、資深大律師湯家驊強調，香港司法制度可靠，獨立性受全球尊重。



胡漢清建議相關部門在處理有關案件時，務必做到“公開、透明”，“一盞大燈照到無黑色、灰色地帶。”他說，如果中央政府向香港特區政府提出移交疑犯的申請，中央政府需告知觸犯的具體法例，特區政府行政長官則要根據本港的法例和立法原則進一步確認，而法院在審理案件時需做到“公開公平審訊”。胡漢清相信，相關環節在陽光下運作，必能釋除市民的憂慮。



胡漢清強調，近年內地法治建設成果喜人，他呼籲部分香港市民勿被刻板印象蒙蔽雙眼，更不可帶著“有色眼鏡”看內地社會。胡漢清希望特區政府繼續積極跟進修例，最大程度保障好港人的法律權益，如被移送內地司法機關後，允許家屬探訪，健康欠佳人士可享特別醫療照顧等等。



湯家驊：修例彰顯社會公義



湯家驊昨日出席電台節目時表示，保安局建議修例彰顯了對法治的執著及社會公義，若有人觸犯嚴重罪行應被繩之以法，沒有任何地方希望窩藏罪犯，而修例後會有足夠保障，確保政治罪犯不會移交到內

地。他指出，這次修例在既有框架下，附加權力給特首向法庭申請臨時拘捕令，以避免立法會公開審議驚動逃犯，而條例的保障過去一直存在，未曾出現問題，同時符合國際標準。



湯家驊又批評，香港某些法律界人士認為香港法庭能力有限，會因受壓或被“買起”而不能在移交逃犯問題上把好關，這種論調令人失望、缺乏事實根據，是對香港司法界最大的侮辱。他強調，香港司法制度可靠，獨立性受全球尊重。



（來源：星島環球網）