聶德權：特區政府會與中央部委探討“港人港稅”

中評社北京2月24日電／《大公報》報道，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，工商界和政黨都提出，希望港人在珠三角九市工作能夠實行“港人港稅”。政制及內地事務局局長聶德權昨日出席電台節目時提到，中央知道香港居民關注在內地工作、創業要繳交較高稅率，特區政府會與中央部委探討各個建議，包括“港人港稅”安排，例如內地吸引香港人才時，或可利用財政補貼稅務優惠的差額。



聶德權表示，大灣區的發展就是要創新，所以在稅務問題上不會“立刻封後門”，但另一方面國家也有整體的稅務政策，若香港居民在內地生活工作、享受內地福利，但又在交稅問題上享有香港較低的稅率，“如果設身處地思考，你會怎樣做？”他認為，一個城市若想吸引香港人才，或會利用財政補貼的方式，讓香港人才按香港稅率在內地繳稅，差額由當地財政補貼。



大灣區使港經濟多元發展



談及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的落實工作，聶德權認為，現時內地和香港在政策、制度和機制上存在不一致，未來各方要想辦法克服困難、使合作更暢順，包括打通人流、物流、資金流等流通，不過任何工作都會在“一國兩制”的基礎上開展，而“一國兩制”正是大灣區發展的優勢。他相信，大灣區可使香港經濟多元發展，亦令香港市民獲得更大的發展及生活空間，為市民提供多一個選擇。



聶德權又指出，在科技創新領域，香港的強項在於大學科研實力強，但本地缺乏成果轉化及生產能力，而大灣區的內地城市則具備較完善的產業體系及龐大市場，若彼此結合、優勢互補，便可發揮更大效應。



對於香港在粵港澳大灣區中“被規劃”的質疑，聶德權表示，在準備《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的過程中，香港一直積極、深入參與，並非中央寫好文件，然後告訴香港應該怎樣做。他稱，香港與國家發改委、廣東省政府及澳門特區政府等，共同在草擬過程中出謀劃策，中央亦采納了香港的意見，包括特區政府從不同政策局、持份者、界別等討論收集來的意見。



另外，律政司司長鄭若驊今日前往北京訪問三天，後日（26日）返港。其間她會分別與最高人民法院及外交部代表，商討在粵港澳大灣區及“一帶一路”地區發展爭議解決服務的事宜。



（來源：星島環球網）