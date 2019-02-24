民建聯兩會提案聚焦灣區，建議打造＂香港村＂

中評社北京2月24日電／中央政府公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出，研究便利港澳居民到內地生活及工作措施。有21名全國人大代表及政協委員的民建聯，計劃於下月全國兩會期間，提出多項方便港人融入大灣區發展的建議和提案，包括在大灣區內建立港人社區，實行“港人港稅”，設立顧問制度凝聚人才，在更多口岸實行“一地兩檢”等等。



昨日的記者會上，民建聯公布了涵蓋六大範疇的24項兩會建議和提案，其中多項致力於促進港人更好地融入灣區建設。全國政協委員、民建聯主席李慧琼表示，民建聯將建議在珠海、中山、惠州等鄰近香港的廣東省城市尋覓社區用地，興建只供港人居住的房屋，打造港人社區“香港村”。“這些房屋主要給港人居住，不應受限購及個人所得稅（政策）影響。”她說，“香港村”可考慮引入香港模式管理營運商場、街市、學校、醫院等公共設施。



譚耀宗：前海橫琴可供參考



至於備受關注的“港人港稅”議題，李慧琼指出，稅務問題直接影響到港人北上發展的意願，更關係到港人在內地求學、就業、生活等切身利益，民建聯將在兩會期間繼續為香港市民爭取“港人港稅”的福利。全國人大常委會委員譚耀宗認為，現時前海、橫琴已有類似的做法，“總之香港人在大灣區工作，持有回鄉證，便只需繳納香港的稅，這樣最方便快捷，亦不會有全球稅務負擔。”



譚耀宗表示，設立大灣區顧問制度可凝聚各類人才助力灣區建設。“此顧問可發揮諮詢角色，凡有重大的相關政策推出前，政府都提前向這批顧問收集意見，令政策更加完善。”他表示，顧問制度可設定名額及時限，讓不同屆別及階層的香港市民有更多機會參與其中。



簡化港人內地就學創業手續

