韓國瑜抵吉隆坡受禮遇　大馬僑胞熱情歡迎

韓國瑜一行抵達馬來西亞，向乘客打招呼，右為台駐馬來西亞代表洪慧珠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社吉隆坡2月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜上任後首次出訪，於24日下午1點30分左右抵達馬來西亞吉隆坡，下機後受到台灣駐馬來西亞代表洪慧珠與當地僑胞、台商歡迎，也被下機乘客圍住上前要求拍照，韓國瑜也跟熱情的民眾問候，之後接受禮遇通關，出關後搭禮車前往市區。



台駐馬來西亞代表洪慧珠表示，會按照一般程序進行接待，並協助通關，至於每個行程是否陪同，會跟市府來協調。媒體問台灣在吵2020，蔡英文是否有特別指示？她回答一直都是保持行政中立，就算是遇到選舉議題或期間。



韓國瑜上午出發前強調，此行主要是城市交流、替農漁產品找訂單和通路、與華僑、企業家情感互動、介紹嶄新的高雄。



韓國瑜上午啟程，28日返台，第一站前往馬來西亞跟貿易商簽約並舉辦推廣會，之後轉往新加坡與貿易商及通路商簽約，並跟新創業者和台商座談，舉行高雄觀光行銷記者會，中評社隨行採訪。



這次有21位記者、共13家媒體隨行採訪，市府人員26人，包含農業局、經發局、觀光局、新聞局人員，另外韓國瑜夫人李佳芬也自費陪同，全部總共有48人。