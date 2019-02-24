記者調查：瘧原蟲治癌可靠嗎

中評社北京2月24日電／近日，所謂瘧原蟲抗癌療法在社會上受到關注。有關人員稱，可以通過讓人感染瘧原蟲來“以毒攻毒”治療晚期癌症，一些癌症患者參與臨床試驗。



這個話題持續引發熱議，支持與質疑聲此起彼伏。所謂瘧原蟲抗癌療法究竟是什麼原理？是否可靠？臨床試驗是否安全？新華社記者就此採訪了醫學專家和相關人士。



瘧疾療法“前世今生”



根據有關人員的介紹，瘧疾免疫療法的基本原理是利用瘧原蟲作為媒介，“喚醒”免疫系統，攻擊腫瘤細胞，並降低腫瘤細胞的反製作用，同時阻斷腫瘤血管的生成。他們稱，參與臨床試驗的首批10名病人中，有5人治療效果明顯，其中2人可能被治愈。



事實上，瘧疾療法這個概念並非新鮮。1917年，奧地利醫生朱利葉斯·瓦格納－堯雷格發現，瘧原蟲感染引起的發燒能夠治療梅毒引起的麻痹性痴呆，並因此獲得1927年諾貝爾生理學或醫學獎。



受此啟發，20世紀80年代初期，被美國醫院解聘並吊銷醫師資格的外科醫生亨利·海姆利希提出了“瘧疾療法”，聲稱注射瘧原蟲可誘發瘧疾高熱，由此刺激免疫系統有效對抗艾滋病、萊姆病和癌症。



亨利的兒子彼得·海姆利希在接受新華社記者專訪時說，外科醫生起家的父親在免疫學方面並沒有任何從醫背景，也沒接受過相關培訓。20世紀80年代末至90年代初，亨利曾前往墨西哥推廣癌症和萊姆病的“瘧疾療法”，秘密開展人體試驗，後被墨西哥政府禁止。



後來，亨利還在埃塞俄比亞、加蓬等非洲國家開展了瘧疾治療艾滋病的秘密試驗，因媒體的批評報道而被叫停。

