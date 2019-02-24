新華時評：壓力之下見精神

中評社北京2月24日電／當前，在經濟下行壓力加大、外部環境發生深刻變化的複雜形勢下，新華社記者在民營經濟大省浙江與近20位企業家促膝長談，從他們那裡真切感受到了有困難更有信心，有煩惱更有辦法，有壓力更有動力的精氣神。



40年來，浙江民營經濟曾經涵育出“浙商精神”和“新時代浙商精神”，幹在實處，走在前列，勇立潮頭。他們能敏銳感受到陰晴冷暖，也能在壓力中奮起。面對當前依然嚴峻的國內外經濟形勢，浙江民營企業這種“三有三更有”的精氣神同樣可圈可點。



有困難，更有信心。當前經濟運行穩中有變、變中有憂，企業經營會面臨挑戰甚至困難。但是，我們更要看到，這些都是前進中的問題、階段性的困難，我國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期，13億多人口的巨大市場為企業發展提供了最大保障。與以往相比，企業的韌性也更強，發展前景也更廣闊。



有煩惱，更有辦法。市場競爭激烈，要素成本增長，企業家們對此感同身受。但是，我們更要看到，中國曾有效應對了亞洲金融危機和國際金融危機，穩中求進工作總基調，確保了當前經濟持續健康發展和社會大局穩定。為推動轉型升級，實現高質量發展，指明了前進方向。“人須在事上磨，方立得住”，經歷過市場上驚濤駭浪歷練的民營企業家們，更有能力開拓市場，培育企業核心競爭力。



有壓力，更有動力。外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，各種壓力都會傳導給企業和企業家。但是，我們更要看到，民營企業座談會讓民營企業吃下了定心丸，《關於加強金融服務民營企業的若干意見》等一系列重大利好政策為民營企業提供了新一輪發展機遇。“天下事有難易乎？為之，則難者亦易矣”，民營企業主動融入國家發展戰略，激流勇進，必能化危為機，闖出一片天地。



“萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧。到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村。”只要克服了當前的困難，就必然會駛上新一輪發展的快車道。克服困難，首先要自身奮發圖強，同時讓從稅費、融資到資源價格等方面的政策紅利盡早激發企業活力，激發企業家幹事創業的士氣、創新發展的底氣，化勞作汗水為累累碩果。



（來源：新華網）

