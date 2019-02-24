媒體深度融合發展是一項系統性工程

中評社北京2月24日電／在注意力日漸成為稀缺資源的時代，如何讓資訊獲取更為高效，如何讓我們的生活更為便捷？在中國·移動互聯網影響力大會暨2019青春中國－最具人氣APP推薦活動發布儀式上，隨著一項項推薦揭曉，答案也開始變得明晰起來。



“既服務百姓也服務產業，這樣的活動善莫大焉。”會後，中國新聞出版傳媒集團總經理李忠在接受專訪時表示。在他看來，此次活動就好比一場移動互聯網領域的“運動會”，通過讓不同領域的移動互聯網供應商同台競技、競合，發現了更優質的產品和服務、激蕩出了更好的思維方式，從而有效推動了移動互聯網行業的供給側改革。



從用戶的角度來說，類似活動也提供了一種風向標和參照系。“通過第三方評價機構和網友推薦，讓人們了解什麼樣的移動互聯網服務是優質的，滿足了受眾對於高質量精神文化產品的需求。”李忠說。



隨著移動互聯網的裂變式成長，人們對於未來世界有了更為迫切的期許。5G、雲計算、人工智能、大數據……鋪天蓋地的互聯網技術正迎來井噴式發展，媒體融合未來的發展方向是什麼，下一個風口又會在哪裡？



在李忠看來，單純寄希冀於某一種技術無法真實描摹出媒體融合的未來景觀。“深度融合發展是項系統性工程，要從目標導向、問題導向和結果導向等維度進行思考，涉及觀念轉變、團隊建設、技術應用、要素資源投入、社會效益等一系列複雜問題。”



這其中，觀念轉變是最為重要和迫切的問題。“媒體人要實現突破和創新，就要勇於打破思想藩籬，從觀念上進行自我革新。”

