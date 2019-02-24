國家衛健委：成人每天2次刷牙率提升至45%

中評社北京2月24日電／近日，國家衛生健康委辦公廳印發了《健康口腔行動方案（2019－2025年）》，提出要進行全人群、全周期口腔健康管理優化行動，設定了到2025年12歲兒童齲患率控制在30%以內，成人每天2次刷牙率提升至45%等5個針對可量化的具體指標。



根據2017年發布的第四次全國口腔健康流行病學調查結果顯示，兒童齲病患病率呈上升趨勢，成年人牙周健康狀況不容樂觀。口腔疾病作為常見病與多發病，關乎每一個人的健康。北京大學口腔醫院第二門診部醫生韓磊說，口腔疾病不僅影響口腔咀嚼、發音等生理功能，還與腦卒中、心臟病、糖尿病、消化系統疾病等全身疾病有密切關係。



方案提出要進行全人群、全周期口腔健康管理優化行動，根據生命早期1000天、兒童、中青年（職業）人群、老年人重點口腔問題，分類指導，強化早診早治，推動疾病治療向健康管理轉變。對此，河北醫科大學口腔醫院口腔預防科主任李濤說，每個時期的人群都有其易患的口腔疾病，對人體發育及身體健康造成危害。如妊娠期婦女易發妊娠期齦炎，患有牙周病還可能會影響胎兒發育；成年人的齲齒和牙周病發病率高；老年人的會有根面齲、牙本質過敏、牙缺失等問題；



方案同時提出要加強口腔健康行為普及，通過加強健康教育，控制危險因素，強調減少含糖飲料、高糖食品攝入，推進公共場所禁煙，對長期咀嚼檳榔等高危行為進行干預等，促進群眾養成健康的行為和生活方式，體現了預防為主、關口前移的理念。



（來源：工人日報）