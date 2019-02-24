“互聯網＋”助力創新普惠農村

中評社北京2月24日電／近日發布的《中共中央 國務院關於堅持農業農村優先發展做好“三農”工作的若干意見》中提出，加快推進寬帶網絡向村莊延伸，推進提速降費；實施數字鄉村戰略；實施“互聯網＋”農產品出村進城工程。



在網絡通過直播推介特色農產品，接到網絡訂單火速發貨，買家線上咨詢立即“秒回”……吉林省長春市九台區城子街鎮大貝村裕民種植農民專業合作社理事長張雷的網上特產生意做得不錯，越來越快的網速和不斷優化的網絡服務給他提供了強大的支持。



如今，像張雷一樣享受到互聯網進村入戶帶來便利的農民越來越多，“互聯網＋農業”正給農村發展注入日益強勁的動力。



工業和信息化部發布的統計數據顯示，截至2018年12月底，全國農村寬帶用戶全年淨增2364萬戶，總數達1.17億戶，增速較城市寬帶用戶高11.4個百分點。在越來越多基層村組，信號塔和光纖成為農業發展的新支點，電子商務等新業態在農村開花結果。



工信部、財政部於2015年底開始組織實施電信普遍服務試點，前三批試點中央財政資金帶動基礎電信企業投資累計投入超過400億元，支持推動13萬個行政村光纖網絡通達，其中包含4.3萬個貧困村，有效提升了我國農村及偏遠地區寬帶網絡覆蓋水平。在光纖網絡基本通達基礎上，工信部、財政部繼續深化電信普遍服務試點，支持農村及偏遠地區4G網絡覆蓋，力爭到2020年實現行政村4G網絡覆蓋率達到98%以上，從而更好地滿足群眾對於移動互聯網的使用需求。



專家表示，當前互聯網進村的基礎設施建設和配套服務依然有待繼續提升，如何讓更多農民用得上、用得起、用得好將是推進農村網絡服務工作的重點。



（來源：新華網）