美國移民政策緊縮　國際留學生求職趨難

中評社北京2月24日電／據美國《世界日報》報道，美國高校多年來一直是國際留學生的首選，但近兩年來美國國際留學生數量卻出現下降趨勢。當地時間2月22日，佩斯大學（Pace University）校長邀請第65選區紐約州眾議員牛毓琳和該校八名國際學生進行對談，學生表示隨著移民政策愈發趨緊，他們找工作的困難也更大。



根據國際教育協會的數據顯示，2018年美國國際留學生數量減少6.6%，是美國註冊在校國際學生數量歷年來第一次減少，專家指出如果國際學生數量持續減少，就說明美國高等教育對外國學生的吸引力下降，很可能會對美國高校產生影響。



參加對談會的八名學生分別來自越南、韓國、巴西、冰島、印度、白俄羅斯和圭亞那，包括本科生和研究生。牛毓琳笑稱自己像是來到聯合國，非常欣慰看到多元學生面孔。



牛毓琳說，她的父母當年也是以留學生身份來到美國，她理解留學生初到異國他鄉打拼的苦和樂，並強調擁有良好教育背景的留學生，能從很多方面促進美國社會的進步。



來自圭亞那、目前在商學院就讀的Tandeika Johnson表示，她當初選擇到佩斯讀書，是看重該校學生的高就業率。她認為，在愈發緊縮的移民政策下，國際學生就業形勢嚴峻，不過佩斯提供很多就業指導，一定程度上提升了自己的就業信心。



牛毓琳表示，雖然移民政策是由聯邦政府制定，但紐約州府也積極在力所能及的範圍內通過教育、移民相關法案，以保障紐約移民的權益。