研究：吃堅果降低糖尿病患者心血管疾病風險

中評社北京2月24日電／美國心臟病協會《循環研究》雜誌近日刊登的一項新研究發現，多吃堅果，尤其是核桃、杏仁、開心果等木本堅果，可能有助降低2型糖尿病患者罹患心血管疾病的風險。



2型糖尿病患者常會出現心臟病和中風等心血管疾病並發症，而堅果中含有大量不飽和脂肪酸、纖維、維生素E、葉酸和一些礦物質。然而，食用堅果與降低2型糖尿病患者心血管疾病風險之間的關聯，此前所知甚少。



美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院等機構的研究人員利用飲食調查問卷，收集了1.6萬多名受試對象確診2型糖尿病前後攝入花生和木本堅果的情況。跟蹤調查顯示，這些受試對象中出現3336例心血管疾病病例，其中1663例死於心血管疾病。



研究人員分析後發現，與每月只吃不到一份28克堅果的2型糖尿病患者相比，每周食用5份共140克堅果及以上的2型糖尿病患者，其心血管疾病總發病率降低17%，冠心病患病風險降低20%，死於心血管疾病的風險降低34%。此外，與確診糖尿病後未改變堅果攝入習慣的患者相比，那些增加堅果攝入者罹患心血管疾病的風險降低11%，冠心病患病風險降低15%，死於心血管疾病的風險降低25%。



研究人員還發現，多吃堅果與降低2型糖尿病患者心血管疾病風險之間的相關性，與性別、體重或吸煙等因素無關。



研究人員說，堅果有益於心臟的生物學機制尚不清楚，也許是由於堅果可以改善血糖控制、血壓和脂肪代謝等。研究還指出，雖然食用各類堅果都能給心臟帶來益處，但與屬於豆科植物、果實長在地下的花生相比，核桃、杏仁、開心果、榛子和鬆子等木本堅果與降低心血管疾病風險的相關性更大。



（來源：新華網）